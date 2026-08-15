"BACILI SMO NA KOLENA NAJMOĆNIJU VOJSKU SVETA" Glavnokomandujući Iranske garde zagrmeo, pa zahvalio vojnicima na epskoj pobedi

GENERAL-major Ahmad Vahidi, glavnokomandujući Islamske revolucionarne garde (IRGC), izjavio je u poruci objavljenoj u petak da su iranske snage tokom šest meseci borbi „bacile na kolena najteže naoružanu vojsku na svetu“.

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On je pohvalio njihovu izdržljivost u teškim uslovima, uključujući velike vrućine i visoku vlažnost na južnim ostrvima i obali Irana, kao i hladno vreme u planinskim predelima na severu zemlje, kao i uspešno izvođenje ofanzivnih i defanzivnih operacija pod snažnom vatrom, prenela je iranska agencija Mehr.

Vahidi je napravio paralelu sa osmogodišnjim ratom Irana i Iraka tokom 1980-ih i zahvalio porodicama onih koji su učestvovali u borbama.

On je uputio saučešće i čestitke povodom početka novog islamskog meseca, izrazivši nadu da će se stradanje i ratni sukobi u regionu, posebno u Gazi i Libanu, uskoro okončati.

Vahidi je postavljen za komandanta IRGC-a u martu, nekoliko dana nakon što je njegov prethodnik Mohamad Pakpur poginuo u udaru na početku rata koji su, prema Vahidijevim rečima, Sjedinjene Američke Države i Izrael pokrenuli protiv Irana u februaru.

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