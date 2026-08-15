Svet

"BACILI SMO NA KOLENA NAJMOĆNIJU VOJSKU SVETA" Glavnokomandujući Iranske garde zagrmeo, pa zahvalio vojnicima na epskoj pobedi

Симеуновић А. Милош

15. 08. 2026. u 17:38

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GENERAL-major Ahmad Vahidi, glavnokomandujući Islamske revolucionarne garde (IRGC), izjavio je u poruci objavljenoj u petak da su iranske snage tokom šest meseci borbi „bacile na kolena najteže naoružanu vojsku na svetu“.

БАЦИЛИ СМО НА КОЛЕНА НАЈМОЋНИЈУ ВОЈСКУ СВЕТА Главнокомандујући Иранске гарде загрмео, па захвалио војницима на епској победи

foto: Atta KENARE / AFP / Profimedia

On je pohvalio njihovu izdržljivost u teškim uslovima, uključujući velike vrućine i visoku vlažnost na južnim ostrvima i obali Irana, kao i hladno vreme u planinskim predelima na severu zemlje, kao i uspešno izvođenje ofanzivnih i defanzivnih operacija pod snažnom vatrom, prenela je iranska agencija Mehr. 

Vahidi je napravio paralelu sa osmogodišnjim ratom Irana i Iraka tokom 1980-ih i zahvalio porodicama onih koji su učestvovali u borbama.

On je uputio saučešće i čestitke povodom početka novog islamskog meseca, izrazivši nadu da će se stradanje i ratni sukobi u regionu, posebno u Gazi i Libanu, uskoro okončati.

Vahidi je postavljen za komandanta IRGC-a u martu, nekoliko dana nakon što je njegov prethodnik Mohamad Pakpur poginuo u udaru na početku rata koji su, prema Vahidijevim rečima, Sjedinjene Američke Države i Izrael pokrenuli protiv Irana u februaru.

BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO

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