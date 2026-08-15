"GERANJ" SE SRUČIO NA UKRAJINCE, UNIŠTENO SRCE VOJSKE: Pogledajte snimak iz Stepanovke koji ledi krv u žilama (VIDEO)
MINISTARSTVO odbrane Rusije objavilo je snimke napada na punkt privremenog razmeštaja Oružanih snaga Ukrajine u rejonu naselja Stepanovka u Donjeckoj Narodnoj Republici.
Kako je navedeno u saopštenju, punkt privremenog razmeštaja ukrajinskih snaga uništen je uz upotrebu bespilotnih letelica velikog dometa „Geranj“, prenose RIA Novosti.
- Objektivnom kontrolom zabeleženo je uzastopno pogađanje punkta privremenog razmeštaja Oružanih snaga Ukrajine u rejonu naselja Stepanovka u DNR sa tri bespilotne letelice ‘Geranj’ - navodi se u saopštenju ruskog Ministarstva odbrane.
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