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"GERANJ" SE SRUČIO NA UKRAJINCE, UNIŠTENO SRCE VOJSKE: Pogledajte snimak iz Stepanovke koji ledi krv u žilama (VIDEO)

Симеуновић А. Милош

15. 08. 2026. u 17:06

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MINISTARSTVO odbrane Rusije objavilo je snimke napada na punkt privremenog razmeštaja Oružanih snaga Ukrajine u rejonu naselja Stepanovka u Donjeckoj Narodnoj Republici.

ГЕРАЊ СЕ СРУЧИО НА УКРАЈИНЦЕ, УНИШТЕНО СРЦЕ ВОЈСКЕ: Погледајте снимак из Степановке који леди крв у жилама (ВИДЕО)

Foto: Printscreen RIA Novosti

Kako je navedeno u saopštenju, punkt privremenog razmeštaja ukrajinskih snaga uništen je uz upotrebu bespilotnih letelica velikog dometa „Geranj“, prenose RIA Novosti. 

 - Objektivnom kontrolom zabeleženo je uzastopno pogađanje punkta privremenog razmeštaja Oružanih snaga Ukrajine u rejonu naselja Stepanovka u DNR sa tri bespilotne letelice ‘Geranj’ - navodi se u saopštenju ruskog Ministarstva odbrane.

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