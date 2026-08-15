Ekonomija

STIŽE JOŠ JEDNA NOVČANA POMOĆ! Doneta odluka o dodeli 10.000 dinara, evo ko ima pravo na vaučere

В.Н.

15. 08. 2026. u 10:09

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

GRADSKO veće Niša donelo je zvaničnu odluku povodom nove pomoći građanima u vidu vaučera u iznosu od 10.000 dinara.

СТИЖЕ ЈОШ ЈЕДНА НОВЧАНА ПОМОЋ! Донета одлука о додели 10.000 динара, ево ко има право на ваучере

Foto: Emilija Randjelovic / Alamy / Profimedia

  Gradsko veće Niša donelo je novu odluku o izdvajanju 10 miliona dinara iz gradske kase za podršku građanima Niša prilikom kupovine bicikala. Kao se ističe ova nova mera jednokratne novčane podrške u vidu vaučera ima za cilj da doprinese smanjenju zagađenja vazduha.

Ranije su iz Grada Niša govoreći o merama za smanjenje zagađenja vazduha, iz Grada Niša najavilil da će građanima biti dodeljeni vaučeri u vrednosti od 10.000 dinara za kupovinu bicikala.

U odluci Gradskog veća, navodi se da će za realizaciju ove mere biti zadužena Gradska uprava za imovinu, privredu i zaštitu životne sredine.

Novac je obezbeđen iz "neraspoređenog viška prihoda iz prethodnih godina", koji će biti uplaćen u Fond za zaštitu životne sredine, isitiču iz Grada Niša.

Kada počinje podela vaučera?

Za sada nema zvanične informacije o datumu početka podele vaučera, kao ni o kriterijumima koje će građani morati da ispune.

Očekuje se da Grad Niš naknadno objavi detalje o načinu prijave i uslovima za ostvarivanje prava na vaučer.

Pomoć za sve punoletne građane od 6.000 dinara

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je juče da će od 22. septembra početi isplata punoletnim građanima iz Akcionarskog fonda, od po 6.000 dinara, dok će 14. septembra početi isplata pomoći penzionerima.

Dodao je da se svi punoletni građani za pomoć od 6.000 dinara mogu prijaviti od 7. septembra, a da će se sa isplatama početi od 22. septembra.

(Alo!)

BONUS VIDEO: Vučić rešava probleme naroda u Prijepolju

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Tramp ograničio obaveznu vakcinaciju dece, stručnjaci zabrinuti
Svet

0 0

Tramp ograničio obaveznu vakcinaciju dece, stručnjaci zabrinuti

DONALD Tramp je u ponedeljak potpisao izvršnu uredbu kojom se traži izmena preporuka za vakcinaciju dece, uz promovisanje njegove dugogodišnje, ali naučno diskreditovane teorije da vakcine u detinjstvu treba davati u razdvojenim terminima, odnosno kroz više odvojenih lekarskih poseta.

15. 08. 2026. u 18:54 >> 18:55

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

PROSPERITET OD VETRA: Opština Alibunar postala središte za razvoj obnovljivih izvora energije u Srbiji
Ekonomija

0 0

PROSPERITET OD VETRA: Opština Alibunar postala središte za razvoj obnovljivih izvora energije u Srbiji

MALA i nedovoljno razvijena južnobanatska opština Alibunar postala je jedno od ključnih središta za razvoj obnovljivih izvora energije u Srbiji, zahvaljujući izraženom potencijalu vetrova, koji na tom području duvaju gotovo svih 365 dana u godini. Trenutno imaju dva operativna vetroparka, a do 2028. trebalo bi da budu podignuta još dva, dok je za dodatna dva dokumentacija u pripremi.

15. 08. 2026. u 17:00

Politika
Tenis
Fudbal
BEZ NEPREDVIĐENIH TROŠKOVA: ALTA banka proširila uslugu Pomoć na putu za korisnike Total i Ultra komfor paketa

BEZ NEPREDVIĐENIH TROŠKOVA: ALTA banka proširila uslugu Pomoć na putu za korisnike Total i Ultra komfor paketa