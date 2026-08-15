STIŽE JOŠ JEDNA NOVČANA POMOĆ! Doneta odluka o dodeli 10.000 dinara, evo ko ima pravo na vaučere

GRADSKO veće Niša donelo je zvaničnu odluku povodom nove pomoći građanima u vidu vaučera u iznosu od 10.000 dinara.

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Gradsko veće Niša donelo je novu odluku o izdvajanju 10 miliona dinara iz gradske kase za podršku građanima Niša prilikom kupovine bicikala. Kao se ističe ova nova mera jednokratne novčane podrške u vidu vaučera ima za cilj da doprinese smanjenju zagađenja vazduha.

Ranije su iz Grada Niša govoreći o merama za smanjenje zagađenja vazduha, iz Grada Niša najavilil da će građanima biti dodeljeni vaučeri u vrednosti od 10.000 dinara za kupovinu bicikala.

U odluci Gradskog veća, navodi se da će za realizaciju ove mere biti zadužena Gradska uprava za imovinu, privredu i zaštitu životne sredine.

Novac je obezbeđen iz "neraspoređenog viška prihoda iz prethodnih godina", koji će biti uplaćen u Fond za zaštitu životne sredine, isitiču iz Grada Niša.

Kada počinje podela vaučera?

Za sada nema zvanične informacije o datumu početka podele vaučera, kao ni o kriterijumima koje će građani morati da ispune.

Očekuje se da Grad Niš naknadno objavi detalje o načinu prijave i uslovima za ostvarivanje prava na vaučer.

Pomoć za sve punoletne građane od 6.000 dinara

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je juče da će od 22. septembra početi isplata punoletnim građanima iz Akcionarskog fonda, od po 6.000 dinara, dok će 14. septembra početi isplata pomoći penzionerima.

Dodao je da se svi punoletni građani za pomoć od 6.000 dinara mogu prijaviti od 7. septembra, a da će se sa isplatama početi od 22. septembra.

(Alo!)

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