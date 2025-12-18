ĐEDOVIĆ HANDANOVIĆ: Treću godinu zaredom Srbija lider u reformama u okviru Energetske zajednice
MINISTARKA rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović rekla je danas da je Srbija već treću godinu zaredom lider u okviru Energetske zajednice u usklađivanju sa propisima EU i do sada jedina ugovorna strana ove organizacije koja je ispunila uslove za spajanje sa tržištem električne energije Evropske unije.
Ministarka je, povodom objavljivanja Godišnjeg izveštaja o implementaciji za 2025. godinu, koji objavljuje Sekretarijat Energetske zajednice, rekla da je Srbija prva na Zapadnom Balkanu usaglasila svoj zakonodavni okvir u sektoru električne energije.
- Mi smo naš zadatak uradili, a koji je i deo Reformske agende, odnosno Plana rasta EU. Ovo je prvi put da zemlja koja nije članica EU ispunjava uslove da se spoji sa njenim tržištem električne energije i sada je u toku proces verifikacije koji sprovode evropske institucije. One se sa time prvi put susreću i rekli su da je potrebno dodatno vreme, radi uspostavljanja procedura jer je ovo u tom smislu pilotiranje. Nadam se da će taj proces biti brz i efikasan, jer čim on bude završen mi možemo da se spojimo sa tržištem električne energije EU, konkretno sa tržištem Mađarske, kao prvog suseda, sa kojim imamo i zajedničku berzu u koju je uključena i Slovenija - rekla je Đedović Handanović.
Ona je naglasila da biti deo energetskog tržišta EU, za Srbiju znači višestruke koristi.
- One se odnose na bržu trgovinu i razmenu električne energije, održivost tržišta, pristup boljim cenama, ali i na veću energetsku sigurnost u slučaju da dođe do određenih izazova ili prekida u snabdevanju u susednim zemljama, da možemo brže da reagujemo - rekla je Đedović Handanović.
Ona je podsetila da je nedavno usvojen i set novih zakona u oblasti nafte, gasa i obaveznih rezervi, čime je nastavljen proces usklađivanja sa regulativom EU i naglasila da će Srbija nastaviti da povećava svoje rezerve energenata.
- Za poslednje dve godine, značajno smo povećali naše obavezne rezerve nafte i naftnih derivata, koje su dostigle 44 dana prošlogodišnjeg uvoza, a samo zalihe evro dizela povećane su 72 odsto. Dobra pripremljenost i rezerve naftnih derivata omogućili su da naši građani ne osete nikakve nestašice i daju nam dodatnu sigurnost u teškoj situaciji s kojom se suočavamo kao posledica sankcija NIS-u - rekla je Đedović Handanović.
Jedna od glavnih tema na današnjem Ministarskom sastanku Energetske zajednice u Beču bila je i početak primene Mehanizma prekograničnog usklađivanja cena ugljenika (CBAM). Evropska komisija je objavila predlog izmena Uredbe CBAM, koji od početka 2026. tek treba da prođe proceduru usvajanja u institucijama EU.
- Ove promene obuhvataju i neka pitanja koje je Srbija pokretala u protekle dve godine da bi se dobila pravičnija pravila i za srpske izvoznike u EU. Promenjen je način obračuna za emisioni faktor za proizvodnju električne energije, tako što će se uvažavati ukupan nacionalni proizvodni miks, čime se troškovi CBAM umanjuju za oko 40%. Ova promena će, zajedno sa još nekim predloženim, umanjiti i negativne posledice CBAM na investicije u OIE. Mi smo i u najpovoljnijoj poziciji kada se posmatra i spajanje tržišta i ovaj napredak omogućava zaključivanje bilateralnog Memoranduma o sporazumevanju sa Evropskom komisijom, u kome bi se utvrdili adekvatni uslovi i rokovi za izuzeće od primene CBAM, uključujući i progres u primeni instrumenata cene emisije ugljenika - naglasila je ministarka.
U prethodnih godinu dana, Srbija je povećala prosečnu usklađenost u svim oblastima koje izveštaj meri sa 55 na 63 odsto. To je najbolji rezultat u regionu Zapadnog Balkana, a drugi ukupno, posle Moldavije, i iznad je proseka svih ugovornih strana, koji ove godine iznosi 53 odsto. Najbolje rezultate od posmatranih oblasti Srbija beleži u oblasti dekarbonizacije, gde je ove godine dodatno poboljšala svoj rezultat i sa 83 odsto je vodeća među svim ugovornim stranama u Energetskoj zajednici.
Delegaciju Srbije na sastanku Ministarskog saveta Energetske zajednice u Beču činili su Jovana Joksimović, pomoćnik ministra rudarstva i energetike za međunarodnu saradnju, evropske integracije i upravljanje projektima i Radoš Popadić, pomoćnik ministra za sektor elektroenergetike.
