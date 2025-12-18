USPEŠNO SPUŠTEN ROTOR TEŽAK 440 TONA: Završnica revitalizacije zlatne rezerve EPS

REVITALIZACIJA reverzibilne hidroelektrane „Bajina Bašta” ušla je u završnu fazu i danas je uspešno izvedena najvažnija faza montaže drugog agregata. U stator generatora spušten je rotor težak 440 tona.

Foto EPS

- Spuštanja rotora predstavlja jedan od najdelikatnijih zadataka koji iziskuje maksimalnu preciznost i koordinaciju izvođača radova. Ceo postupak je složen i izveden je pomoću specijalizovane opreme za podizanje i pozicioniranje tereta, pri čemu su tolerancije odstupanja svedene na milimetre. Sve je urađeno precizno, ali smo pre toga bili suočeni sa specifičnim izazovima i ključno je bilo da uspešno saniramo nepredviđene nedostatke - rekao je Dušan Trišić direktor za proizvodnju energije u ogranku „Drinsko-Limske HE” .

Foto EPS

Nakon završetka montaže rotora, u narednoj fazi, slede planirana „suva“ ispitivanja opreme agregata R2, a zatim i testovi sa obrtanjem agregata.

- Posebna pažnja posvetiće se ispitivanjima na rotoru nakon izvedenih sanacionih radova, kako bi se potvrdila eksploataciona spremnost rotora za rad u svim pogonskim uslovima. Očekuje se da probni rad agregata počne u prvoj polovini marta 2026. godine - istakao je Trišić.

Foto EPS

Revitalizacija prvog agregata u RHE „Bajina Bašta“ urađena je tokom prošle godine, a u januaru ove godine završen je i probni rad prvog agregata posle obnove. Završetkom revitalizacije i drugog agregata biće produžen radni vek za nekoliko decenija i to će biti velika podrška elektroenergetskom sistemu Srbije. Ovaj obimni posao u zlatnoj rezervi EPS izvodi se posle 43 godine od početka rada.