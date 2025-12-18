Ekonomija

STIŽE NOVAC ZA OVE GRAĐANE: Uplate u petak i subotu

В. Н.

18. 12. 2025. u 15:57

PRIVREMENA i redovna novčana naknada za novembar biće isplaćena 19. i 20. decembra preko Banke Poštanska štedionica, saopštila je danas Nacionalna služba za zapošljavanje.

Foto: P. Milošević, N. Skenderija

Redovna novčana naknada za nezaposlena lica biće isplaćena u petak, 19. decembra.

Privremena novčana naknada za lica koja žive na i izvan teritorije AP Kosovo i Metohija biće isplaćena u subotu, 20. decembra 2025. godine.

