STIŽE NOVAC ZA OVE GRAĐANE: Uplate u petak i subotu

PRIVREMENA i redovna novčana naknada za novembar biće isplaćena 19. i 20. decembra preko Banke Poštanska štedionica, saopštila je danas Nacionalna služba za zapošljavanje.

Redovna novčana naknada za nezaposlena lica biće isplaćena u petak, 19. decembra.

Privremena novčana naknada za lica koja žive na i izvan teritorije AP Kosovo i Metohija biće isplaćena u subotu, 20. decembra 2025. godine.

(Tanjug)

