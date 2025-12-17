NBS O INFLACIJI: Kratkoročna inflaciona očekivanja od 3,4 do 5,8 odsto
I KRATKOROČNA i srednjoročna inflaciona očekivanja finansijskog sektora, prema rezultatima novembarske ankete agencije Ninamedija, kreću se oko centralne vrednosti cilja Narodne banke Srbije (NBS), tri plus minis 1,5 odsto, objavila je NBS.
Inflaciona očekivanja za godinu dana blago su povećana – sa 3,2 odsto u oktobru na 3,4 odsto u novembru.
Očekivanja finansijskog sektora za dve godine unapred zabeležila su pad sa 3,3 odsto u oktobru na 3,0 odsto u novembru, dok su očekivanja za tri godine unapred nepromenjena i iznose 3,0 odsto.
Prema rezultatima decembarske ankete agencije Blumberg, inflaciona očekivanja finansijskog sektora za godinu dana unapred iznose 4,0 odsto, a u novembru su bila 3,5 odsto.
Kratkoročna inflaciona očekivanja predstavnika privrede, prema anketi agencije Ninamedija, povećana su sa 5,0 odsto u oktobru na 5,8 odsto u novembru.
Srednjoročna inflaciona očekivanja privrede u novembru ostala su nepromenjena u odnosu na prethodni mesec i iznosila su 5,0 odsto.
Srednjoročna očekivanja privrede kreću se u intervalu od 4,0 odsto do 5,0 odsto od kraja 2023. godine.
(Tanjug)
