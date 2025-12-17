LOŠE VESTI ZA MILAN: "Rosoneri" ostali bez napadača
Napadač Milana, Santijago Himenez, pauziraće najmanje dva meseca zbog povrede.
Meksikanac će obaviiti sutra ujutru operaciju na članku zbog kojeg ga neće biti u timu "rosonera" najmanje dva meseca pa je to jasan signal sedmostrukom evropskom šampionu da se okrene tržištu.
Ovu vest potvrdili su mnogi italijanski mediji, a i sam trener "rosonera" Masimilijano Alegri pred sutrašnji okršaj Superkupa Italije protiv Napolija.
Nekadašnji golgeter Fejernorda je poslednji meč za Milan odigrao još krajem oktobra u derbiju Lombardije protiv Atalante, a od tog trenutka muku je mučio za zglobom zbog čega je jedno vreme terapijom pokušao da reši problem.
Ipak, prema tvrdnji Alegrija, Meksikanac se ipak odlučio za hirurški zahvat.
"Imao je period gde je radio konzervativnu terapiju, zatim u poslednjim danima se bol ponovo pooštrio, sutra ujutro će uraditi malu intervenciju", rekao je trener Milana uoči susreta protiv Napolija.
