TRAGEDIJA: Poginuo mladi fudbaler dok se vraćao sa utakmice

Filip Milošević

17. 12. 2025. u 16:20

Mladi engleski fudbaler Itan Mekleod poginuo je u saobraćajnoj nesreći.

Foto: Printskrin Instagram/192_rs

On je prošao omladinsku školu Vulverhemptona, a poslednji klub mu je bio Maklesfild.

Mladi ofanzivni fudbaler vraćao se u sa gostovanja Bedford Taunu kada je oko 22.40 časova, u blizini Northemptona, njegov „mercedes“ udario u metalnu zaštitnu ogradu pored puta.

Hitna pomoć i policija su brzo intervenisali ali mladom fudbaleru nije bilo pomoći.

