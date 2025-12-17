TRAGEDIJA: Poginuo mladi fudbaler dok se vraćao sa utakmice
Mladi engleski fudbaler Itan Mekleod poginuo je u saobraćajnoj nesreći.
On je prošao omladinsku školu Vulverhemptona, a poslednji klub mu je bio Maklesfild.
Mladi ofanzivni fudbaler vraćao se u sa gostovanja Bedford Taunu kada je oko 22.40 časova, u blizini Northemptona, njegov „mercedes“ udario u metalnu zaštitnu ogradu pored puta.
Hitna pomoć i policija su brzo intervenisali ali mladom fudbaleru nije bilo pomoći.
