GOVORI SU PRETVORENI U ZVUK: Došlo je vreme da Ilda Šaulić preuzme priču (FOTO)
PROTEKLIH dana mnogi umetnici govorili su o Ildi Šaulić.
Došao je momenat da se priče pretvore u zvuk, a Ilda poručuje da će vam se tim povodom, sutra, 18. decembra u 18 sati obratiti uživo na svojim društvenim mrežama (Instagram i TikTok).
O čemu se radi, pogledajte fotografiju iznad:
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
SPREMNA JE KAO "PUŠKA": Saša Kovačević o detaljima svadbe i verenici (FOTO)
16. 12. 2025. u 23:45
BROJNE KOLEGE GA PODRŽALE: Estrada došla da uživa na koncertu Saše Kovačevića (FOTO)
16. 12. 2025. u 22:15
FICO ZAGRMEO: Ono što Brisel radi Srbiji nema nikakve veze sa zdravim razumom!
PREMIJER Slovačke Robert Fico izjavio je danas da će na samitu EU - Zapadni Balkan govoriti u korist Srbije, kao i da ono što EU radi Srbiji nema veze sa zdravim razumom i da je kažnjavaju zbog njenih suverenih stavova.
17. 12. 2025. u 15:34
"SRBE SU RASTRGLI, RASTRGLI SU JEDAN NAROD" Putin žestoko udario po Evropi: Tamo nema civilizacije, samo degradacije!
ISPOSTAVILO se da na Zapadu nema nikakve civilizacije, već samo kontinuirana degradacija, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin na proširenom kolegijumu Ministarstva odbrane Rusije.
17. 12. 2025. u 13:13
MIMU ZAUSTAVILA POLICIJA: Iznenadilo ih je ono što su zatekli u kolima
NAKON što ih je zaustavila policija, prizor u kolima ih je iznenadio...
17. 12. 2025. u 10:09
Komentari (0)