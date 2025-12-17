Ekonomija

NOVI PODSTICAJ ZA SRPSKO STOČARSTVO: Ministarstvo raspisalo javni poziv za nabavku kvalitetnih priplodnih grla

P. Đurđević

17. 12. 2025. u 14:12

MINISTARSTVO poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raspisalo je danas Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku kvalitetnih priplodnih grla za unapređenje primarne stočarske poljoprivredne proizvodnje za 2025.

Unsplash

Zahtevi se podnose zaključno sa 31. decembrom, preko platforme eAgrar, odnosno portala ePodsticaji.

Kako je saopštilo resorno ministarstvo, ovim pozivom obuhvaćena je podrška za investicije u nabavku kvalitetnih priplodnih grla goveda, ovaca, koza, svinja i matica pčela i riba, koje su u potpunosti realizovane u periodu od dana isteka roka za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje po prethodnom Javnom pozivu, a najkasnije do dana podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje.

Dodaje se da se tekst Javnog poziva nalazi na sajtu Uprave za agrarna plaćanja, a za sve dodatne informacije poljoprivredni proizvođači se mogu obratiti Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede na brojeve telefona: 011/260-79-60, 011/260-79-61, 011/30-20-100, 011/30-20-101, 011/30-20-118 i 0800/106-107, svakog radnog dana od 07.30 do 15.30 časova.

Detaljne informacije dostupne su i na zvaničnoj veb prezentaciji Ministarstva poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede i Uprave za agrarna plaćanja.

(BizPortal)

