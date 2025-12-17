Fudbal

SLIKA DANA DOLAZI IZ ŠPANIJE: Otkud Serhio Ramos u trećoj ligi? (FOTO)

Časlav Vuković

17. 12. 2025. u 15:45

BARSELONA je bez većih problema u Kupu kralja eliminisala Gvadalaharu (2:0), ali u centru pažnje bio je domaći fudbaler Borha Dijaz.

СЛИКА ДАНА ДОЛАЗИ ИЗ ШПАНИЈЕ: Откуд Серхио Рамос у трећој лиги? (ФОТО)

Foto AP

On je verovatno nepoznat i najzagriženijim ljubiteljima sporedne stvari na svetu, ali zbog druge stvari je dospeo u žižu javnosti.

Dijaz neverovatno liči na zvezdu španskog fudbala i Real Madrida, Serhija Ramosa. Čak bi mnogi rekli i da su braća.

Podsetimo, Barselona je trijumfovala pogocima Andreasa Kristensena i Markusa Rašforda i plasirala se u osminu finala.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OGLASIO SE DUŠKO TOŠIĆ: Jelena sa ćerkama gostovala u Amidžiju, a otac pružio punu podršku!

OGLASIO SE DUŠKO TOŠIĆ: Jelena sa ćerkama gostovala u "Amidžiju", a otac pružio punu podršku!