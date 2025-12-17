SLIKA DANA DOLAZI IZ ŠPANIJE: Otkud Serhio Ramos u trećoj ligi? (FOTO)

BARSELONA je bez većih problema u Kupu kralja eliminisala Gvadalaharu (2:0), ali u centru pažnje bio je domaći fudbaler Borha Dijaz.

Foto AP

On je verovatno nepoznat i najzagriženijim ljubiteljima sporedne stvari na svetu, ali zbog druge stvari je dospeo u žižu javnosti.

Dijaz neverovatno liči na zvezdu španskog fudbala i Real Madrida, Serhija Ramosa. Čak bi mnogi rekli i da su braća.

Podsetimo, Barselona je trijumfovala pogocima Andreasa Kristensena i Markusa Rašforda i plasirala se u osminu finala.

🇪🇸😲 The striking resemblance between Borja Díaz, a Guadalajara player who faced Barcelona yesterday, and Sergio Ramos. pic.twitter.com/v2asUyE7A9 — CentreGoals. (@centregoals) December 17, 2025

