SLIKA DANA DOLAZI IZ ŠPANIJE: Otkud Serhio Ramos u trećoj ligi? (FOTO)
BARSELONA je bez većih problema u Kupu kralja eliminisala Gvadalaharu (2:0), ali u centru pažnje bio je domaći fudbaler Borha Dijaz.
On je verovatno nepoznat i najzagriženijim ljubiteljima sporedne stvari na svetu, ali zbog druge stvari je dospeo u žižu javnosti.
Dijaz neverovatno liči na zvezdu španskog fudbala i Real Madrida, Serhija Ramosa. Čak bi mnogi rekli i da su braća.
Podsetimo, Barselona je trijumfovala pogocima Andreasa Kristensena i Markusa Rašforda i plasirala se u osminu finala.
