"NOVOSTI" SAZNAJU: Danas do 15 časova predato 254.747 zahteva za legalizaciju
DANAS do 15 časova u Srbiji je predato 254.747 zahteva za legalizaciju kroz program države i zakon pod nazivom "Svoj na svome", a koji je donesen na inicijativu predsednika Srbije Aleksandra Vučića, saznaju "Novosti".
Građani su pokazali ogromno interesovanje da reše svoj višedecenijski problem.
Zakon o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima počeo je u ponedeljak da se primenjuje, a građani imaju rok do 5. februara da prijave nelegalne objekte.
Prijave se mogu podneti onlajn putem, preko digitalne platforme koju je uspostavila Agencija za prostorno planiranje i urbanizam i to svojim JMBG-om i ličnom kartom, nalogom na portalu eUprava ili preko uslužnog centra lokalne samouprave.
