Ekonomija

"NOVOSTI" SAZNAJU: Danas do 15 časova predato 254.747 zahteva za legalizaciju

Новости онлине

17. 12. 2025. u 15:23

DANAS do 15 časova u Srbiji je predato 254.747 zahteva za legalizaciju kroz program države i zakon pod nazivom "Svoj na svome", a koji je donesen na inicijativu predsednika Srbije Aleksandra Vučića, saznaju "Novosti".

НОВОСТИ САЗНАЈУ: Данас до 15 часова предато 254.747 захтева за легализацију

Foto: D. Milovanović

Građani su pokazali ogromno interesovanje da reše svoj višedecenijski problem.

Zakon o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima počeo je u ponedeljak da se primenjuje, a građani imaju rok do 5. februara da prijave nelegalne objekte.

Prijave se mogu podneti onlajn putem, preko digitalne platforme koju je uspostavila Agencija za prostorno planiranje i urbanizam i to svojim JMBG-om i ličnom kartom, nalogom na portalu eUprava ili preko uslužnog centra lokalne samouprave.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
POTRESNA ISPOVEST GLUMICE: Osramotila sam ih, htela sam sebi da oduzmem život

POTRESNA ISPOVEST GLUMICE: "Osramotila sam ih, htela sam sebi da oduzmem život"