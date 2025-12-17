"KAD SE PUTIN I TRAMP DOGOVORE, I SRBIJA ĆE MOĆI DA ODAHNE" DŽefri Saks analizira odnose velikih sila - Trebalo bi sačekati takav rasplet

EKONOMISTA i profesor Univerziteta Kolumbija Džefri Saks izjavio je da bi dogovor između ruskog predsednika Vladimira Putina i američkog predsednika Donalda Trampa mogao da donese olakšanje i Srbiji, te da bi i ona tada mogla da "odahne".

Saks je, u razgovoru za Sputnjik, rekao da se nada brzom dogovoru Putina i Trampa, uprkos otporima u Sjedinjenim Američkim Državama i Evropi, navodeći da bi u tom slučaju i Srbija prestala da ima probleme, jer bi i SAD ponovo poslovale sa Rusijom.

Kao savet Srbiji, poručio je da bi trebalo sačekati takav rasplet.

– Nadam se da će Tramp da pronađe rešenje sa Putinom, iako on nailazi na otpor i u samim SAD i u Evropi. To može da se dogodi vrlo brzo, a tada i Srbija više neće imati probleme, jer će i SAD poslovati sa Rusijom. Samo bih sačekao da se to desi jer je to šansa, i tu je Tramp u pravu, a okružio se pogrešnima – rekao je Saks u Beogradu.

Saks je preporučio jačanje saradnje sa zemljama poput Mađarske, Slovačke i Češke, ističući da te države žele da sarađuju sa Rusijom.

– Srbija nije sama – istakao je on.

Na pitanje o redefinisanju odnosa Srbije i SAD, Saks je ocenio da Srbija strateški nije od velikog značaja za Vašington, iako američke kompanije posluju u zemlji.

– Možete da probate da redefinišete odnose, ali nemam lak odgovor za Srbiju, jer ona ima teške susede, a evropsko rukovodstvo je toliko loše da jednostavno nema lakih odgovora. Pokušajte, ali ne presecajte veze sa Rusijom, Kinom, Indijom – poručio je Saks i ocenio da su „sankcije Rusiji besmislene“.

Saks je izrazio i zabrinutost zbog, kako je rekao, neadekvatnog pristupa savremenih evropskih lidera globalnim pitanjima, posebno u odnosima sa Rusijom i Kinom.

U izlaganju se osvrnuo i na uzroke ukrajinske krize, navodeći da je sukob počeo 2014. godine promenom vlasti u Kijevu, kao i da su sporazumi iz Minska nudili političko rešenje kroz autonomiju za istočne regione Ukrajine, ali da nisu sprovedeni.

Prema njegovim rečima, sporazumi iz Minska bili su „veoma razumni“ i nudili rešenje da dve oblasti na istoku Ukrajine dobiju autonomiju.

– To je bila ideja (bivše nemačke kancelarke) Angele Merkel, jer je slična modelu za Nemce u Italiji. Postojalo je političko rešenje koje je prediđao Minsk 2, ali su ga ignorisali, a Kijev je hteo da ponovo osvoji Donjeck – rekao je Saks.

Takođe je govorio i o svom iskustvu rada sa sovjetskim i ruskim liderima početkom 1990-ih, jer je lično bio svedok, budući da je radio za nekadašnjeg lidera SSSR-a Mihaila Gorbačova.

– Glavna tačka je da smo imali šansu za mir za narednih 100 godina u Evropi, jer je on govorio o zajedničkoj evropskoj kući. Ja sam gledao iz dana u dan kako je on pomogao transformaciju istočne Evrope – rekao je: ‘Nemamo blokove, imamo zajedničku evropsku kuću’. To je bilo realno – kazao je on, piše Tanjug.

On je ocenio da je tada postojala realna šansa za dugotrajan mir u Evropi, ali da je ona propuštena zbog, kako je naveo, težnje SAD ka globalnoj dominaciji.

– SAD nisu želele mir nego dominaciju. Mir znači da vi poštujete nas, a mi vas, ali SAD su želele nešto drugo – da one vode šou – kazao je Saks.

On je podsetio i na izjave zapadnih zvaničnika početkom 1990-ih o neširenju NATO-a na istok.

