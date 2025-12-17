MOGUĆE, NAGOVEŠTENO I REALNO
PROČITAH pre neki dan jednu vest da će studenti od 15. do 25. decembra krenuti od vrata do vrata.
Ovo mi je malo izazvalo zebnju, obzirom da su zadnjih godinu dana ispred kuća i stanova gde stanuju razni predstavnici aktuelne vlasti, kao i građani koji su protiv blokada, blokaderi pravili velike nerede i uznemiravali ih.
Kada se pomene obilazak od vrata do vrata u višepartijskom sistemu, pomislih da će se raditi o promociji nekog političkog programa.
Tako nekako i bi:
ZVRRRRRRR!
Otvorih vrata stana, kad ono ispred dva mladića i devojka.
- "Dobar dan!"
- "Dobar dan!"
- "Znate mi smo ( studenti u blokadi, blokaderi,....ili samo studenti ) recimo samo studenti..."
- "Dobro i šta želite?"
- "Želimo da vam postavimo pitanje kako gledate na trenutnu političku situaciju u zemlji, da li ste za to da Aleksandar Vučić podnese ostavku i da se smeni ova sadašnja korumpirana vlast?"
- "Da, da, samo zar se ne sećate deco da je još u decembru prošle godine Predsednik Republike Aleksandar Vučić predložio održavanje savetodavnog referenduma, pa da ukoliko većina građana zatraži njegovu ostavku on će je i podneti. Koliko se sećam, vi studenti i sva opozicija ovo je odbila. Pre nekoliko dana Predsednik Vučić je najavio održavanje vanrednih Parlamentarnih izbora za pred kraj iduće godine, a ostavio je kao mogućnost nekoliko meseci pre isteka svog mandata, da podnese ostavku, pa da se održe i Predsednički izbori. Koliko sam shvatio deco, za nekih 8 do 9 meseci od danas, izbori će biti raspisani."
- "Da,da , a da li bi vi podržali našu izbornu listu? Znate na našoj listi ne bi bila lica koja su se ranije bavila politikom."
- " Da ,da ,upravo tako!"
- "Znači to da ćete vi imati svoju studentsku partiju?
- "Pa....."
- "Morate prvo da održite osnivačku skupštinu, izaberete stranačke organe, kao i Predsednika stranke, i da se registrujete kao stranka po za to važećim propisima. Normalno morate da promovišete svoj program vođenja Srbije na unutrašnjem i spoljno-političkom planu. A da, morate da vodite računa da čim neko diplomira mora da napusti stranku, obzirom da je ona samo za studente, makar oni bili i večiti...."
- "Dobro gospodine, mi smo vas saslušali, a kako bi se vi izjasnili o našoj izbornoj listi i o našim kandidatima?"
- "O tome ću vrlo rado da dam mišljenje kada se raspišu izbori i vi kao stranka iznesete svoj program i normalno , listu svojih kandidata sa biografijama! Vas troje ste mi baš simpatični, pa bih vas zamolio da mi donesete kakvu brošuru u kojoj je istaknut program vaše stranke, pa mi se možda i dopadne kao glasaču!
Znate, ako mi se baš dopadne vaš program, biće mi veoma žao što moja supruga, deca i ja nećemo moći biti članovi vaše stranke jer smo odavno diplomirali...."
- "U redu, gospodine, vidimo se,do viđenja!"
- "Do viđenja!"- "Milorade, ko je to bio?"
- "Ma ženo , neka deca!"
- "A šta hoće?"
- " Ne znam"
- " Pa, kako ne znaš?"
- " Pa, ne znaju ni oni sami."
- " Svašta, a proveo si toliko u razgovoru sa njima!"
- " Pa bili su mi zanimljivi, da čujem kako bi se deca igrala sa državom."
Na žalost, ova gornja fikcija je vrlo realna i ovo ne bi bio skeč, niti tu ima imalo ironije, cinizma i sarkazma!
Zanimljivo je pratiti kako nesvršeni studenti žele da vode ovu našu Srbiju!
Mislite o tome!!!!!
