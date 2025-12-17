MOGUĆE, NAGOVEŠTENO I REALNO

PROČITAH pre neki dan jednu vest da će studenti od 15. do 25. decembra krenuti od vrata do vrata.

Foto: Printskrin

Ovo mi je malo izazvalo zebnju, obzirom da su zadnjih godinu dana ispred kuća i stanova gde stanuju razni predstavnici aktuelne vlasti, kao i građani koji su protiv blokada, blokaderi pravili velike nerede i uznemiravali ih.

Kada se pomene obilazak od vrata do vrata u višepartijskom sistemu, pomislih da će se raditi o promociji nekog političkog programa.

Tako nekako i bi:

ZVRRRRRRR!

Otvorih vrata stana, kad ono ispred dva mladića i devojka.

- "Dobar dan!"

- "Dobar dan!"

- "Znate mi smo ( studenti u blokadi, blokaderi,....ili samo studenti ) recimo samo studenti..."

- "Dobro i šta želite?"

- "Želimo da vam postavimo pitanje kako gledate na trenutnu političku situaciju u zemlji, da li ste za to da Aleksandar Vučić podnese ostavku i da se smeni ova sadašnja korumpirana vlast?"

- "Da, da, samo zar se ne sećate deco da je još u decembru prošle godine Predsednik Republike Aleksandar Vučić predložio održavanje savetodavnog referenduma, pa da ukoliko većina građana zatraži njegovu ostavku on će je i podneti. Koliko se sećam, vi studenti i sva opozicija ovo je odbila. Pre nekoliko dana Predsednik Vučić je najavio održavanje vanrednih Parlamentarnih izbora za pred kraj iduće godine, a ostavio je kao mogućnost nekoliko meseci pre isteka svog mandata, da podnese ostavku, pa da se održe i Predsednički izbori. Koliko sam shvatio deco, za nekih 8 do 9 meseci od danas, izbori će biti raspisani."

- "Da,da , a da li bi vi podržali našu izbornu listu? Znate na našoj listi ne bi bila lica koja su se ranije bavila politikom."



- " Da ,da ,upravo tako!"- "Znači to da ćete vi imati svoju studentsku partiju?- "Pa....."- "Morate prvo da održite osnivačku skupštinu, izaberete stranačke organe, kao i Predsednika stranke, i da se registrujete kao stranka po za to važećim propisima. Normalno morate da promovišete svoj program vođenja Srbije na unutrašnjem i spoljno-političkom planu. A da, morate da vodite računa da čim neko diplomira mora da napusti stranku, obzirom da je ona samo za studente, makar oni bili i večiti...."- "Dobro gospodine, mi smo vas saslušali, a kako bi se vi izjasnili o našoj izbornoj listi i o našim kandidatima?"

- "O tome ću vrlo rado da dam mišljenje kada se raspišu izbori i vi kao stranka iznesete svoj program i normalno , listu svojih kandidata sa biografijama! Vas troje ste mi baš simpatični, pa bih vas zamolio da mi donesete kakvu brošuru u kojoj je istaknut program vaše stranke, pa mi se možda i dopadne kao glasaču!

Znate, ako mi se baš dopadne vaš program, biće mi veoma žao što moja supruga, deca i ja nećemo moći biti članovi vaše stranke jer smo odavno diplomirali...."

- "U redu, gospodine, vidimo se,do viđenja!"

- "Do viđenja!"- "Milorade, ko je to bio?"

- "Ma ženo , neka deca!"

- "A šta hoće?"

- " Ne znam"

- " Pa, kako ne znaš?"

- " Pa, ne znaju ni oni sami."

- " Svašta, a proveo si toliko u razgovoru sa njima!"

- " Pa bili su mi zanimljivi, da čujem kako bi se deca igrala sa državom."

Na žalost, ova gornja fikcija je vrlo realna i ovo ne bi bio skeč, niti tu ima imalo ironije, cinizma i sarkazma!

Zanimljivo je pratiti kako nesvršeni studenti žele da vode ovu našu Srbiju!

Mislite o tome!!!!!