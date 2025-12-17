LEPA VEST, STIŽU NOVI POMOĆ VAUČERI OD 3.000 I 10.000 DINARA ZA STRUJU: Evo ko i gde treba da se što pre prijavi

ROK važenja vaučera je mesec dana od izdavanja istog. Prijave se podnose do 26. decembra 2025. godine, odnosno do utroška sredstava.

Foto N. Fifić

Javni poziv za dodelu subvencija u vidu energetskih vaučera raspisala je opština Temerin. Kako se istče, na ovaj način se nastavlja praksa koja se uspešno sprovodi već godinama.

Cilj je da se pruži podrška domaćinstvima i ublaže troškovi grejanja tokom zimskog perioda.

Rok važenja vaučera je mesec dana od izdavanja istog, navodi se u zvaničnom saopštenju opštine Temerin.

Energetski vaučeri mogu se koristiti za plaćanje računa za utrošenu toplotnu energiju, prirodni gas, kao i za nabavku ogrevnog drveta, briketa, peleta i uglja.

Vrednost vaučera

Vrednost vaučera je 10.000 dinara, a za korisnike koji su energetski ugroženi kupci u skladu sa Uredbom o energetski ugroženom kupcu i korisnici jednokratne novčane pomoći u vidu ogrevnog drveta, koje dodeljuje Centar za socijalni rad 3.000 dinara.

Ko i kako može može da se prijavi?

Pravo na učešće u Javnom pozivu imaju građani sa prebivalištem na teritoriji opštine Temerin, čiji mesečni prihod po članu domaćinstva ne prelazi 35.000 dinara.

Prijave se podnose od 8. do 26. decembra 2025. godine, odnosno do utroška sredstava, u zgradi Opštine Temerin, u ulici Novosadska 326, na šalteru broj 2, uz dostavljanje propisane dokumentacije.

Potrebna dokumentacija

Uz propisan obrazac prilažu sledeća dokumenta:

1. Fotokopiju ili očitanu ličnu kartu svih članova domaćinstva, za maloletna lica izvod iz matične knjige rođenih.

2. Dokaz o mesečnim prihodima i to:

- Za zaposlena lica: potvrdu o ostvarenim prihodima u mesecu koji prethodi mesecu podnošenja zahteva.

- Za penzionere ček od penzije za mesec koji prethodi mesecu podnošenja zahteva.

- Za nezaposlena lica: uverenje o nezaposlenosti NSZ ili potvrdu da lice nije prijavljeno na osiguranje koje izdaje Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Takođe:

- Fotokopiju računa za utrošak energenta od strane JP"Gas" Temerin ili JKP"Temerin" Temerin za mesec koji prethodi mesecu podnošenja zahteva.

- Izjava da li je podnosilac zahteva korisnik subvencije po Uredbi o energetski zaštićenom kupcu i jednokratne novčane pomoći u vidu ogrevnog drveta koje dodeljuje centar za socijalni rad.

- Račun za refundaciju za ogrevno drvo, briket, pelet, ugalj ukoliko podnosilac zahteva koristi navedene energente.

Komisija zadržava pravo da pored navedenih dokumenata zatraži i druga po potrebi, poput : fotokopija indeksa, potvrda poreske uprave o obavljanju samostalne delatnosti i sl.

Mera socijalne i energetske podrške

Iz Opštine Temerin ističu da je dodela energetskih vaučera jedna od mera socijalne i energetske podrške koja se kontinuirano sprovodi, sa ciljem da se pomogne građanima i obezbede bolji uslovi života, posebno tokom zimskih meseci.

Građanima su dodatne informacije u vezi sa Javnim pozivom dostupne na zvaničnom sajtu Opštine Temerin, kao i na oglasnim tablama opštine.

BONUS VIDEO - Poziv raseljenim Srbima da glasaju na izborima na KiM