MITING SRPSKE LISTE U KOSOVSKOJ MITROVICI Elek: 28. decembra da glasamo za SL i pokažemo snagu srpskog naroda

PREDSEDNIK Srpske liste Zlatan Elek izjavio je danas da su parlamentarni izbori na KiM 28. decembra izuzetno važni, istorijski i pozvao sve da izađu na izbore i glasaju za Srpsku listu.

Elek je, na mitingu Srpske liste u Kosovskoj Mitrovici, kojim je ta stranka počela predizbornu kampanju za vanredne parlamentarne Srbije na KiM 28. decembra, istakao da su ti izbori referendum gde su na jednoj strani Kurti i njegovi poslušnici, a na drugoj strani je Srpska lista, jedina srpska partija koja zastupa interese srpskog naroda i ne želi da se odrekne države Srbije, svoga predsednika i svoga naroda.

- Ovo su izbori između sigurnosti i neizvesnosti, između jedinstva i podele. Zadatak 28. decembra je lak - da u što većem broju izađemo na izbore, zaokružimo 127 i Srpsku listu i 10 poslanika koji će zastupati interese srpskog naroda - rekao je Elek.

Naglasio je da je cilj da se pokaže jedinstvo, sloga i snaga srpskog naroda.

- Idemo da pobedimo još ubedljivije i snažnije, da osvojimo svih 10 mandata koji pripadaju srpskom narodu - naveo je Elek.

Ukazao je da se na listi nalazi 33 kandidata a da su u pitanju časna imena i prezimena poštenih ljudi, srpskih domaćina, od autoriteta, integriteta, poslovno i porodično ostvarenih, ljudi koji žive sa svojim narodom i koji dele sudbinu svoga naroda.

- Na našoj listi se nalaze ljudi koji žive na Kosovu i Metohiji. I ne samo da dele sudbinu sa svojim narodom, oni su prve vaše komšije, vaši rođaci, vaši prijatelji, vaši kumovi i vaši saborci. A vlast u Prištini mora da zna jednu veliku stvar, srpski narod se ne briše nikakvim dekretom, srpski narod se ne pokorava - naglasio je Elek.

On je rekao da su na proteklim lokalnim izborima oslobođene opštine na severu i pokazano svima da Srbi kada su složni nikada ne mogu biti pobeđeni.

- Srpski narod se u ovako teškim vremenima ujedinjuje i pobediće na čelu sa Srpskom listom", dodao je predsednik Srpske liste.

Naglasio je da Srbi ostaju na KiM iz ljubavi prema Srbiji, svojoj jedinoj domovini.

Elek je ukazao i da današnji skup nije običan politički skup ili i obična predizborna kampanja, već velika potvrda kojom "svima potvrđujemo da znamo ko smo, šta smo, šta hoćemo i kuda idemo".

Član Predsedništva Srpske liste Igor Simić istakao je obraćajući se na mitingu da srpski narod na KiM ne sme da se preda, već da mora da zada završni udarac režimu Aljbina Kurtija i pokaže mu da ga se ne plaši i da će da pobediti.

- Na ovim izborima majka Srbija je pod brojem 127 i izbor je lak - ili oni koji služe Kurtiju ili oni koji služe vama i državi Srbiji - istakao je Simić.

Ukazao je da nakon tih izbora neće nestati svi problemi Srba na KiM, ali da će "u Prištini biti 10 Srba, vojnika Srbije, koji će braniti interese Srba i koji će se boriti za sve njih".

On je pozvao Srbe da 28. decembra biraju sebi srpske predstavnike, Srpsku listu, a ne Kurtijeve poslušnike.

Gradonačelnik Severne Mitrovice Milan Radojević rekao je da je posebna čast što je današnja konvencija održana baš u Hali sportova, gde su donedavno, kako je rekao, "naša deca, naši sportisti stajali ispred vrata te hale i kisnuli" zato što je mala grupa opštinskih nazovi službenika koristila tu halu za lični život.

Istakao je da je zahvaljujući glasovima i poverenju građana danas ta hala vraćena u ruke građana, kojima i pripada.

Radojević je ukazao da je 2025. godina bila puna izazova i podsetio da je ona započela februarskim izborima na kojima je Srpska lista odnela ubedljivu pobedu, ali da je toj stranci ukraden jedan mandat.

- Počeli smo talas promena koji se nastavlja. Tada u februaru smo obećali da neće biti nikakvih koalicija sa Aljbinom Kurtijem i to obećanje smo ispunili zahvaljujući vama, vašoj podršci i vašim glasovima. U oktobru smo pobedili i odneli još ubedljiviju pobedu na lokalnim izborima i vratili smo vama, građanima četiri severne opštine i sačuvali šest opština na jugu - naglasio je Radojević

Prema njegovim rečima, protekle tri godine nisu bile nimalo lake, ali je srpski narod na KiM uz pomoć države Srbije uspeo da prebrodi sve.

- Naš posao nije gotov, jer predstoje još jedni izbori - rekao je Radojević i pozvao građane da izađu na izbore 28. decembra i glasaju za Srpsku listu.

- Sada je potrebno da zadamo završni udarac, da 28. decembra svi damo glas Srpskoj listi, koja ima 33 fantastična kandidata. Srpska lista ima najbolje kandidate, ljude koji neće saginjati glavu niti kičmu pred Aljbinom Kurtijem, nego će vama polagati račune - rekao je Radojević.

Ukazao je da nije slučajno što je Aljbin Kurti izabrao Kosovsku Mitrovicu za početak kampanje.

- Danas smo mi u ovoj hali, popodne će on opet biti tu u Mitrovici. Svestan je on, a svesni smo i mi da je Kosovska Mitrovica kičma srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Svestan je da, ako slomi tu kičmu, slomio je i otpor Srba na Kosovu i Metohiji - naglasio je Radojević.

On je istakao da su Srbi na Kosovu i Metohiji ujedinjeni, jedinstveniji nego ikad i izrazio uverenje da će Srpska lista da osvoji svih 10 mandata zagarantovanih srpskom narodu i tako odnese ubedljivu pobedu.

Studentkinja treće godine Medicinskog fakulteta Mina Jakšić rekla je ostajati na KiM, školovati se i raditi u teškim uslovima nije lako, ali je neophodno, ako želimo budućnost i da ostanemo svoji na svome.

- Kao mlada osoba pripadam generaciji koja ne želi da beži od problema, već da ih rešava. Želimo da učimo, da se usavršavamo i da svoje znanje stavimo u službu naroda - naglasila je Jakšić.

Navela je da Srpsku listu vidi kao simbol zajedništva, jedinstva i političke odgovornosti, a da u vremenima kada su pritisci veliki, upravo jedinstvo Srbima daje snagu.

- Samo zajedno možemo sačuvati naše institucije, naš identitet i pravo da živimo dostojanstveno. Moja želja je da jednog dana kao lekar lečim ljude ovde gde sam odrasla, a verujem da je to želja mnogih mladih ljudi koji danas traže sigurnost, podršku i perspektivu. Zato je važno da se glas mladih čuje - rekla je Jakšićeva.

Ona je pozvala mlade u Kosovskoj Mitrovici da 28. decembra izađu na izbore i svoj glas daju, kako je rekla, jedinoj i pravoj Srpskoj listi.

Direktorka gimnazije Bojana Vulović ukazala je na značaj povratka Hale sportova u ruke srpskog naroda.

- Ovo ne predstavlja samo povratak jednog objekta, već povratak dostojanstva i prostora gde se naša deca smeju, treniraju, rastu zdravo i zajedno. Ali na ovome ne smemo stati. Potrebno je da povratimo i ostale institucije koje će raditi za dobrobit zajednice, za stabilnost porodica i sigurnost mladih - navela je ona.

Miting u prepunoj Hali sportova počeo je izvođenjem himne Srbije, uz mnoštvo srpskih zastava.

Srpska lista na izbore 28. decembra izlazi pod rednim brojem 127, sa 33 kandidata, među kojima su ugledni profesori, lekari i dekani.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: SVE SPREMNO ZA MITING SRPSKE LISTE: Hala sportova u Kosovskoj Mitrovici u bojama srpske trobojke