"STOJI KAO IBERIJSKI KRST!" Vanja Milinković Savić na meti kritika italijanske javnosti
Pišu Italijani o Vanji Milinković Saviću ali ne baš na lep način.
Neko ko dobro poznaje kako funkcioniše Napoli iznutra je Lučano Taralo koji je u klubu bio punih 12 godina, te je kompetentan da komentariše stanje u timu.
“Poštujem odluke trenera, ali za mene je Meret jedan od najboljih golmana u Italiji. Ne mogu da procenjujem golmana samo na osnovu njegovih udaraca od 70 metara. U poslednjim utakmicama je Vanja primao golove koji su ostavljali gorak ukus u ustima. Razlog leži u tome što se neobično postavlja. Stoji kao “iberijski krst”, rekao je Taralo aludirajući na to da prema njegovom mišljenju Vanja suviše raširi ruke i noge pri postavljanju i dodao:
“Mene on više podseća na golmana u malom fudbalu. U određenim situacija te ostavlja zbunjenim, kao kod nekih primljenih golova poput onog protiv Udinezea”, strog je Taralo.
