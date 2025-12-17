SRPSKI PROIZVODI U KINESKOJ AVIO KOMPANIJI Mesarović u poseti Pekingu: Strateško partnerstvo Srbije i Kine pretvaramo u konkretne rezultate
POTPREDSEDNICA Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović posetila je kinesku kompaniju ,,Hainan Airlines” u Pekingu i razgovarala sa predsednikom i generalnim direktorom Ju Čaođijeom o konkretnim mogućnostima saradnje i pozicioniranju srpskih proizvoda na letovima jedne od vodećih avio-kompanija u NR Kini, koja sa flotom od 237 aviona povezuje Aziju, Evropu i Ameriku i godišnje preveze oko 40 miliona putnika, a ima i direktan let Peking - Beograd.
- Razgovarali smo o tome da srpski proizvodi postanu deo ponude na letovima ,,Hainan Airlines”, što za naše kompanije predstavlja direktan ulazak na globalno tržište. Pozvala sam rukovodstvo kompanije da u Srbiji organizujemo prezentaciju domaćih proizvoda koji imaju potencijal da se nađu u ponudi ove avio kompanije.
Dodatni potencijal vidimo i u snažnim digitalnim i marketinškim kanalima koje ova avio-kompanija ima, a koji mogu biti iskorišćeni za promociju Srbije kao atraktivne turističke i poslovne destinacije.
Pratimo politiku predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, zasnovanu na čeličnom prijateljstvu sa predsednikom NR Kine Si Đinpingom, Vlade Srbije i Srpske napredne stranke, na čelu sa Milošem Vučevićem, da strateško partnerstvo Srbije i Kine pretvaramo u konkretne ekonomske rezultate i nove razvojne šanse za srpsku privredu - napisala je Mesarović na Instagram nalogu.
Preporučujemo
PLjUJE I TUŽAKA SRBIJU PO STRANIM AMBASADAMA: Ministarka Mesarović dokosurila Ponoša
11. 12. 2025. u 15:07
“GENERALŠTAB" NIJE JEDINI: Kušnerov fond se povlači i iz "Vorner Brosa"
17. 12. 2025. u 19:22
UKIDA SE NAPLATA PROVIZIJE PRILIKOM PRODAJE EVRA: Šta ovo znači za građane?
17. 12. 2025. u 19:01
FICO ZAGRMEO: Ono što Brisel radi Srbiji nema nikakve veze sa zdravim razumom!
PREMIJER Slovačke Robert Fico izjavio je danas da će na samitu EU - Zapadni Balkan govoriti u korist Srbije, kao i da ono što EU radi Srbiji nema veze sa zdravim razumom i da je kažnjavaju zbog njenih suverenih stavova.
17. 12. 2025. u 15:34
"SRBE SU RASTRGLI, RASTRGLI SU JEDAN NAROD" Putin žestoko udario po Evropi: Tamo nema civilizacije, samo degradacije!
ISPOSTAVILO se da na Zapadu nema nikakve civilizacije, već samo kontinuirana degradacija, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin na proširenom kolegijumu Ministarstva odbrane Rusije.
17. 12. 2025. u 13:13
MIMU ZAUSTAVILA POLICIJA: Iznenadilo ih je ono što su zatekli u kolima
NAKON što ih je zaustavila policija, prizor u kolima ih je iznenadio...
17. 12. 2025. u 10:09
Komentari (0)