KINA OTKRIVA PRVI SNIMAK NOVOG TENKA TIP 99B NA BOJEVOM GAĐANJU: Koliko je sposoban?
KINESKA državna televizija CCTV je prvi put emitovala snimak novog glavnog borbenog tenka Tip 99B Narodnooslobodilačke vojske koji učestvuje u vežbama sa bojevim gađanjem.
Novi tip glavnog borbenog tenka prvi put je predstavljen na vojnoj paradi 3. septembra 2025. godine, tokom koje su tenkovi iz 112. kombinovane oružane brigade 82. grupne armije predvodili kolonu kopnenih vozila kroz Trg Tjenanmen u centru Pekinga. Dizajn tenka izgleda da odgovara na nekoliko novih trendova u oklopnom ratovanju koji su postali sve jasniji u rusko-ukrajinskom ratu, sa poboljšanjima u odnosu na prethodni Tip 99A usmerenim na poboljšanje svesti o situaciji i aktivne zaštite. Tenk integriše dva lansera sistema aktivne zaštite GL-6 i četiri radara, i ima daleko superiornije mogućnosti mrežno centriranog ratovanja zahvaljujući nadograđenoj informacionoj tehnologiji i podsistemima za deljenje podataka.
Navodno je situaciona svest tenka Tip 99B dodatno poboljšana integracijom sistema za vid od 360 stepeni za posadu. Njegove modernije kontrole vatre uključuju novu generaciju sistema termalnog snimanja, za koje nepotvrđeni izveštaji ukazuju da su možda postavili novi standard kao prvi sistem četvrte generacije na svetu. Novi fotoelektrični i senzorski sistemi dodatno poboljšavaju svest o bojištu. Tenk navodno takođe ima koristi od poboljšanih modula reaktivnog oklopa, iako su dalji detalji ograničeni. Tip 99 je razvijen kao deo kombinacije visoko-nisko sa lakšim i mnogo jeftinijim Tipom 96, koji je nabavljen u većem broju za preopremanje jedinica širom zemlje.
Izveštaji kineskih državnih medija posebno su istakli visoku optimizaciju Tenka Tip 99B za operacije na velikim visinama i po hladnom vremenu, a njegov dizajn je namenjen olakšavanju brzih i održivih borbenih operacija u planinskim regionima kao što su Himalaji. Prethodni Tip 99A je posebno korišćen tokom kinesko-indijskih graničnih sporova i smatralo se da je pružio značajnu prednost u performansama u odnosu na ruski T-90MS koji čini okosnicu indijske flote. Ostaje neizvesno koliko dugo će Tip 99 ostati u proizvodnji i da li će većina planiranih tenkova Tip 99B biti nabavljena sa proizvodnih linija ili će biti stečena kroz nadogradnju starijih tenkova Tip 99 na novi standard. Kina trenutno serijski proizvodi šest tipova tenkova paralelno, od kojih je Tip 99 ubedljivo najteži i najbolje zaštićen, a tenk je nasledio noviji Tip 100, koji je takođe predstavljen u septembru.
Nakon demonstrirane visoke ranjivosti i zapadnih i ruskih tenkova u rusko-ukrajinskom ratu, među zapadnim analitičarima postavlja se sve više pitanja u vezi sa održivošću tradicionalnih dizajna tenkova, uključujući nove tipove tenkova izgrađene na tradicionalnim konceptima kao što su britanski Čelendžer 3 i nemački Panter. Kineski program Tip 100 duboko je revidirao tradicionalne prioritete u dizajnu tenkova, te je mnogo lakši, mobilniji i manje dobro oklopljen, dok koristi manje moćan top od 105 mm u poređenju sa topom od 125 mm na Tipu 96 i Tipu 99. Umesto toga, veći naglasak stavlja na sisteme aktivne zaštite za odbranu od raketnih i dronova, a posebno se fokusira na povezivanje podataka i koordinaciju više domena kako bi se delovalo na bezbednijim udaljenostima i tesno sarađivalo sa bespilotnim letelicama za izviđanje i ciljanje. Smatra se da je Tip 99B prilagodio dizajn Tipa 99 u sličnom pravcu, iako na mnogo težoj, tradicionalnijoj šasiji koja se oslanja na debelu oklopnu zaštitu i moćan glavni top. Ulazak Tipa 100 u serijsku proizvodnju pokrenuo je mogućnost da bi proizvodnja Tipa 99 uskoro mogla biti završena.
(militarywatchmagazine.com)
