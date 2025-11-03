ITALIJA, Francuska i Belgija protive se inicijativi da se zamrznuta ruska imovina preda Kijevukao osnova za kredit Ukrajini, piše list „Korijere dela sera“.

Foto: Shutterstock

„Italija i Francuska prate ovaj slučaj uz izvesni otpor: obe vlade su verovatno zabrinute zbog svoje finansijske odgovornosti ukoliko međunarodni sud presudi da je korišćenje rezervi Moskve nezakonito. Belgija se protivi iz istog razloga, s obzirom na to da se značajan deo zamrznute imovine trenutno nalazi na platformi ‘Juroklir’ (jedan od najvećih svetskih sistema za kliring i obračune) u Briselu“, navodi se u članku.

Na samitu u Briselu 23. oktobra šefovi država EU nisu uspeli da se dogovore oko predloga Evropske komisije da se zamrznuta sredstva Centralne banke Rusije upotrebe kao osnova za zajam Ukrajini. Oni će se na ovo pitanje vratiti na sastanku Evropskog saveta 18. i 19. decembra.

Prema pisanju lista „Politiko“, očekuje se da će Evropska komisija predložiti da zemlje EU zajednički preuzmu „desetine milijardi evra“ duga kako bi održale Kijev „u životu“ ili „pustile Ukrajinu niz vodu“. List je kasnije napomenuo da EK i dalje smatra da je varijanta korišćenja ruske imovine poželjnija.

Rusko Ministarstvo spoljnih poslova više puta je zamrzavanje ruske imovine u Evropi nazivalo krađom, napominjući da EU ne cilja samo privatna sredstva, već i na rusku državnu imovinu. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da će Moskva uzvratiti na konfiskaciju zamrznute ruske imovine. On je dodao da Rusija takođe ima mogućnost da zadrži sredstva koja zapadne zemlje drže u Rusiji.

(Sputnjik)

