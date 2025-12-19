Fudbal

POVRATAK U EVROPU ILI IPAK NE? Sergej Milinković Savić otkrio gde će nastaviti karijeru

Filip Milošević

19. 12. 2025. u 19:33

Spekulisalo se već duže vreme da bi Sergej Milinković Savić mogao da se vrati u Italiju i "Seriju A" međutim za sada od toga nema ništa.

ПОВРАТАК У ЕВРОПУ ИЛИ ИПАК НЕ? Сергеј Милинковић Савић открио где ће наставити каријеру

Foto AP

Italijanima nisu srušene nade čak ni nakon što je produžio ugovor sa Al Hilalom.

“Igrač sam Al Hilala i potpuno sam posvećen tome. Fokus je na tome da sa ekipom ostvarim što više uspeha i osvojim što više titula”, rekao je Sergej, a prenose mediji iz Saudijske Arabije.

Italijanski mediji pišu o interesovanju Juventusa, ali od prelaska Srbina u redove "stare dame" neće doći.

BONUS VIDEO: Čudo od sportskog objekta - Nacionalni stadion u Srbiji

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
THE DORCOL RESIDENCE PREDSTAVLJEN NA DOGAĐAJU GODINE: Novi standard luksuznog stanovanja u Beogradu

THE DORCOL RESIDENCE PREDSTAVLjEN NA DOGAĐAJU GODINE: Novi standard luksuznog stanovanja u Beogradu