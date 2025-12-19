POVRATAK U EVROPU ILI IPAK NE? Sergej Milinković Savić otkrio gde će nastaviti karijeru

Spekulisalo se već duže vreme da bi Sergej Milinković Savić mogao da se vrati u Italiju i "Seriju A" međutim za sada od toga nema ništa.

Foto AP

Italijanima nisu srušene nade čak ni nakon što je produžio ugovor sa Al Hilalom.

“Igrač sam Al Hilala i potpuno sam posvećen tome. Fokus je na tome da sa ekipom ostvarim što više uspeha i osvojim što više titula”, rekao je Sergej, a prenose mediji iz Saudijske Arabije.

Italijanski mediji pišu o interesovanju Juventusa, ali od prelaska Srbina u redove "stare dame" neće doći.

