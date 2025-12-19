POVRATAK U EVROPU ILI IPAK NE? Sergej Milinković Savić otkrio gde će nastaviti karijeru
Spekulisalo se već duže vreme da bi Sergej Milinković Savić mogao da se vrati u Italiju i "Seriju A" međutim za sada od toga nema ništa.
Italijanima nisu srušene nade čak ni nakon što je produžio ugovor sa Al Hilalom.
“Igrač sam Al Hilala i potpuno sam posvećen tome. Fokus je na tome da sa ekipom ostvarim što više uspeha i osvojim što više titula”, rekao je Sergej, a prenose mediji iz Saudijske Arabije.
Italijanski mediji pišu o interesovanju Juventusa, ali od prelaska Srbina u redove "stare dame" neće doći.
BONUS VIDEO: Čudo od sportskog objekta - Nacionalni stadion u Srbiji
Preporučujemo
PARTIZAN BRUTALNO PONIŽEN U KAUNASU: Crno-beli gledali Žalgiris kako igra košarku
19. 12. 2025. u 20:46
GROBARI ZATEČENI! Tajrik Džons žestoko izigrao Partizan
19. 12. 2025. u 07:00
"PRISTUP MORA DA BUDE DRUGAČIJI!" Mirko Ocokoljić pred meč Žalgiris - Partizan
18. 12. 2025. u 13:00
VREDI POKUŠATI: Tiket sa VELIKOM kvotom i još većim DOBITKOM!
ZA danas smo vam izdvojili tri predloga koji daju odličnu ukupnu kvotu.
17. 12. 2025. u 09:30
SRBIJA I ALBANIJA ODLUČUJU - IDE LI SRBIJA NA OLIMPIJADU? Tako je rešeno na svetskom nivou...
Najnovije vesti iz fudbala su više nego zanimljive.
17. 12. 2025. u 15:11
VIDITE SNIMAK - ŠUTIRAJU GA: Vujadin Savić napadnut u Beogradu - usred tržnog centra (VIDEO)
BIVŠI fudbaler Crvene zvezde navodno je napadnut u jednom tržnom centru u Beogradu.
18. 12. 2025. u 22:08
Komentari (0)