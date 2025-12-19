"NADA SE DA ĆE NEKO DRUGI POBEDITI SINERA I ALKARAZA!" Bivši prvi teniser sveta o Novaku Đokoviću i narednim grend slemovima

Nekadašnji prvi reket sveta Tim Henman izneo je prognozu po pitanju nastupa Novaka Đokovića na predstojećim grend slemovima.

FOTO: Tanjug/AP

Smatra da će Novak igrati jedno finale, ali da protiv Sinera i Alkaraza teško može nešto da uradi.

"Mogao bi da se plasira u još jedno finale Grend slema, ali mislim da se oslanja na to da će neko drugi pobediti Alkarasa ili Sinera. Biće zanimljivo videti šta će se desiti sa njegovim plasmanom, njegovim renkingom, da li će morati da igra protiv jednog od njih, Alkarasa ili Sinera, u četvrtfinalu, ili će biti zaštićen i igrati protiv njih u polufinalu", rekao je Henman.

Alkaras i Siner su podelili poslednjih osam Grend slem titula.

"Oporavak sigurno ne postaje lakši kad ostarite. Zastrašujuće je to što Alkaras i Siner postaju bolji, s obzirom na to da su 14 godina mlađi, ta pomisao postaje zastrašujuća", kaže Britanac i dodaje:

"Prilično sam siguran, osim ako se ne desi čudo, u finalu će igrati Alkaras i Siner".