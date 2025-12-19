Izgradnja gasovoda i modernizacija energetske infrastrukture „Gradske čistoće“

Javno komunalno preduzeće „Gradska čistoća“ Beograd je u 2025. godini uspešno pribavilo sve neophodne saglasnosti i rešenja za izgradnju priključnog polietilenskog (PE) gasovoda pritiska do 4 bara, kao i korisničke merno regulacione stanice (MRS) kapaciteta Q=600 Sm³/h, za potrebe snabdevanja objekta Direkcije preduzeća na adresi Mije Kovačevića br. 4, u opštini Zvezdara.

Foto: JKP Gradska čistoća

Ovim je završena jedna od ključnih administrativnih faza u procesu modernizacije energetske infrastrukture „Gradske čistoće“.

Na osnovu Zahteva za tehničku dokumentaciju izdata je Saglasnost kojom je potvrđeno da idejni projekat ispunjava sve uslove propisane za priključenje na gasovodni sistem. sa svim potrebnim tehničkim specifikacijama.

Dodatno, JP „Srbijagas“ izdalo je Saglasnost za postavljanje priključnog gasovoda i MRS u skladu sa lokacijskim uslovima. Ova Saglasnost omogućava nastavak postupka u okviru objedinjene procedure za objekte javne namene i velike investicije, i potvrđuje da je infrastrukturni projekat u skladu sa važećim urbanističkim i tehničkim standardima.

Završni korak u ovoj fazi predstavlja Rešenje gradonačelnika grada Beograda od 26. 9. 2025. godine, (dostavljeno našem preduzeću 30. 09. 2025. Godine). Ovim rešenjem data je zvanična Saglasnost za izgradnju priključnog polietilenskog gasovoda i merno regulacione stanice na katastarskim parcelama koje su upisane kao javna svojina grada Beograda. Rešenje potvrđuje da su ispunjeni svi normativni uslovi za početak realizacije radova na terenu.

Ostvarivanjem ovih administrativnih koraka, JKP „Gradska čistoća“ Beograd stvara preduslove za pouzdanije, efikasnije i ekonomičnije energetsko snabdevanje svoje Direkcije na Zvezdari. Izgradnja novog gasnog priključka i merno regulacione stanice omogućiće stabilniji rad sistema, bolju energetsku efikasnost i unapređenje operativnih kapaciteta preduzeća.

JKP „Gradska čistoća“ nastaviće da sprovodi sve aktivnosti koje doprinose modernizaciji poslovanja, održivosti i unapređenju usluga za građane Beograda.



