Izgradnja gasovoda i modernizacija energetske infrastrukture „Gradske čistoće“
Javno komunalno preduzeće „Gradska čistoća“ Beograd je u 2025. godini uspešno pribavilo sve neophodne saglasnosti i rešenja za izgradnju priključnog polietilenskog (PE) gasovoda pritiska do 4 bara, kao i korisničke merno regulacione stanice (MRS) kapaciteta Q=600 Sm³/h, za potrebe snabdevanja objekta Direkcije preduzeća na adresi Mije Kovačevića br. 4, u opštini Zvezdara.
Ovim je završena jedna od ključnih administrativnih faza u procesu modernizacije energetske infrastrukture „Gradske čistoće“.
Na osnovu Zahteva za tehničku dokumentaciju izdata je Saglasnost kojom je potvrđeno da idejni projekat ispunjava sve uslove propisane za priključenje na gasovodni sistem. sa svim potrebnim tehničkim specifikacijama.
Dodatno, JP „Srbijagas“ izdalo je Saglasnost za postavljanje priključnog gasovoda i MRS u skladu sa lokacijskim uslovima. Ova Saglasnost omogućava nastavak postupka u okviru objedinjene procedure za objekte javne namene i velike investicije, i potvrđuje da je infrastrukturni projekat u skladu sa važećim urbanističkim i tehničkim standardima.
Završni korak u ovoj fazi predstavlja Rešenje gradonačelnika grada Beograda od 26. 9. 2025. godine, (dostavljeno našem preduzeću 30. 09. 2025. Godine). Ovim rešenjem data je zvanična Saglasnost za izgradnju priključnog polietilenskog gasovoda i merno regulacione stanice na katastarskim parcelama koje su upisane kao javna svojina grada Beograda. Rešenje potvrđuje da su ispunjeni svi normativni uslovi za početak realizacije radova na terenu.
Ostvarivanjem ovih administrativnih koraka, JKP „Gradska čistoća“ Beograd stvara preduslove za pouzdanije, efikasnije i ekonomičnije energetsko snabdevanje svoje Direkcije na Zvezdari. Izgradnja novog gasnog priključka i merno regulacione stanice omogućiće stabilniji rad sistema, bolju energetsku efikasnost i unapređenje operativnih kapaciteta preduzeća.
JKP „Gradska čistoća“ nastaviće da sprovodi sve aktivnosti koje doprinose modernizaciji poslovanja, održivosti i unapređenju usluga za građane Beograda.
Preporučujemo
PUTIN O NIS-U: Znamo šta se događa - nadam se da ćemo naći potrebno rešenje
19. 12. 2025. u 12:22
ŠTA SE OVO DEŠAVA U BRISELU? EU ubeđuje Belgiju da prihvati plan koji bi razbesneo Rusiju, vode se razgovori van glavne sale samita
EVROPSKA komisija i Belgija trenutno vode intenzivne razgovore van glavne sale samita kako bi usaglasile najosetljivije delove plana Evropske unije za korišćenje 210 milijardi evra zamrznute ruske imovine u korist Ukrajine, reklo je za Politiko pet diplomata i zvaničnika EU upoznatih sa tokom pregovora.
18. 12. 2025. u 16:38
"SRBE SU RASTRGLI, RASTRGLI SU JEDAN NAROD" Putin žestoko udario po Evropi: Tamo nema civilizacije, samo degradacije!
ISPOSTAVILO se da na Zapadu nema nikakve civilizacije, već samo kontinuirana degradacija, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin na proširenom kolegijumu Ministarstva odbrane Rusije.
17. 12. 2025. u 13:13
VIDITE SNIMAK - ŠUTIRAJU GA: Vujadin Savić napadnut u Beogradu - usred tržnog centra (VIDEO)
BIVŠI fudbaler Crvene zvezde navodno je napadnut u jednom tržnom centru u Beogradu.
18. 12. 2025. u 22:08
Komentari (0)