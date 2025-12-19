Politika

VUČIĆ UGOSTIO PREDSEDNIKA GRUZIJE I NJEGOVU SUPRUGU "Ustanovio sam neverovatnu sličnost u običajima naših naroda" (FOTO)

K. Despotović

19. 12. 2025. u 19:01

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na svom " Instagram" profilu povodom posete predsednika Gruzije Mihaila Kavelašvilia i njegove supruge Tamar.

Foto: Printskrin Instagram/buducnostsrbijeav

- Posebnu čast porodici Vučić, dolaskom na slavu, priredili su predsednik Gruzije Mihail Kavelašvili i njegova supruga Tamar. Ustanovio sam neverovatnu sličnost u običajima naših naroda - napisao je Vučić na Instagramu. 

