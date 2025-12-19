"DA NAM VELIKI SVETAC I GOSPOD BOG ČUVAJU SRBIJU!" Predsednik Vučić slavi krsnu slavu - Sa sinom i bratom doneo kolač u crkvu (FOTO)
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić danas obeležava slavu Sveti Nikola.
Vučić je u crkvu doneo slavski kolač sa bratom Andrejem i sinom Danilom.
Takođe, predsednik je svim vernicima koji obeležavaju današnji dan čestitao slavu.
"Srećna slava svima koji slave Svetog Nikolu, na zdravlje i radost, i da nam veliki svetac i Gospod Bog čuvaju Srbiju!", naveo je predsednik Vučić na svom zvaničnom Instagram profilu.
