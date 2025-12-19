LEMONIS PRED PRVI MEČ U NIŠU: U teškim trenucima tim pokazuje koliko je zapravo dobar

Fudbaleri Radničkog dočekaće ekipu Železničara u 20. kolu Superlige Srbije. Niški tim se prethodnih dana intezivno spremao za meč protiv Železničara, a šef stručnog štaba Takis Lemonis istakao je da tim u teškim momentima mora pokazati pravo lice.

FOTO: FK Radnički Niš

„Kao i do sada, znamo da protiv sebe imamo veoma dobar tim. Ovih dana smo trenirali, pre svega, na način na koji ćemo igrati protiv njih. Razgovarao sam sa igračima i analizirali smo mnoge segmente iz igre narednog protivnika. Mislim da smo se generalno dobro pripremili. Moja očekivanja su da iz utakmice u utakmicu vidim naš tim kako igra bolje i, naravno, da pobeđujemo. To je sada najvažnije. Ceo život sam u fudbalu od svoje 14. godine, kao igrač, a posle kao trener i pred svaku utakmicu kažemo da je veoma važna. I zaista jeste. Ipak znam jedno u teškim trenucima tim pokazuje koliko je zapravo dobar. To je moja poruka igračima – ako smo svi zajedno u svlačionici, ničega ne treba da se plašimo. Moramo biti jedno: tim, uprava, navijači, svi oko kluba. U teškim trenucima videćemo koliko dobar tim možemo biti“, istakao je šef stručnog štaba Takis Lemonis.

Meč protiv Železničara zbog kartona propustiće Radomir Milosavljević i Radivoj Bosić, dok se Uroš Vitas povredio na zagrevanju pred meč sa Novim Pazarom.

„Nedostajao nam je važan igrač i u prošloj utakmici, koji se povredio tokom zagrevanja... ali to je fudbal. Naravno, sada je vreme i da osvežimo tim. Verujem da će igrači koji uđu u startnih jedanaest dati svoj maksimum. Nedostatak dvojice igrača je loš za nas, jer su važni, ali to je fudbal – imamo kartone, imamo povrede i moramo živeti sa tim“.

Igrač Radničkog Stefan Nikolić ističe da zajednišvo može biti recept za uspeh.

„Dolazi nam jedna jako iskusna ekipa koja igra dobar, ofanzivan fudbal, koja je u dobrom naletu i ima dobre rezultate. Naše je samo da izađemo na teren, da svako od nas da sto odsto sebe. Moramo da ginemo jedan za drugog, jer je ova utakmica veoma bitna kako za tok sezone. Ovo je poslednja utakmica u polusezoni. Treba da prenesemo na teren ono što nam šef kaže na treningu, da radimo vredno. Pozvao bih navijače da dođu u što većem broju da nas podrže, jer nam je ovo stvarno bitna utakmica“, rekao je Nikolić.

Utakmica, Radnički - Železničar, biće odigrana u subotu, 20. decembra u 13:00 sati na stadionu „Čair“. Glavni sudija biće Nenad Minaković.