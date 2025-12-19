EPIDEMIJA PODELA: Sve dublji raskol među blokaderima (VIDEO)

U poslednje vreme beleže se sve učestaliji i oštriji sukobi među takozvanim blokaderima.

Foto: Profimedia

Posebno je „žarište“ na relaciji Užice–Beograd, ali i odnosi unutar samog užičkog kruga blokadera. U tim obračunima ne bira se ko udara na koga, pa tako „studenti blokaderi“ ulaze u sukobe jedni s drugima, ali i sa „zborovima“ i političkim strankama. Optužbe lete na sve strane, od navodnih zloupotreba i krađe novca, preko prisvajanja i nenamenskog trošenja donacija, do priča o zloupotrebi opijata i sličnim ponašanjima. U prvi plan izbijaju lične sujete i pokušaji „privatizacije“ protesta. Narodski rečeno – „ima svega“.

Ilustrativan primer predstavlja istup studenata blokadera sa Akademije strukovnih studija Zapadne Srbije iz Užica, koji su se obratili „kolegama“ sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu, tražeći razjašnjenje uloge i javnih nastupa studenta Pavla Cicvarića i brucoša Matije Sretenovića. Oni se u javnosti predstavljaju kao članovi Užičkog zbora u svojstvu studenata FPN, dok ih užički studenti blokaderi „optužuju“ da Cicvarić kontinuirano medijski promoviše lokalnu opoziciju, iznoseći tvrdnje da ona ima podršku Univerziteta u Beogradu.

Nakon što su studenti blokaderi Užičke akademije zaključili da lokalni zbor nije dao jasnu i nedvosmislenu podršku studentima blokaderima, odlučili su da napuste zbor i prekinu učešće u njegovom radu. Taj potez, kako navode, „naljutio“ je pojedince iz zbora, koji su potom počeli javno da napadaju studente blokadere i iznose neistine o njima, što je, prema njihovim tvrdnjama, dovelo do ugrožavanja bezbednosti studenata blokadera i članova njihovih porodica.

Studenti u blokadi iz Užica obratili su se i „kolegama“ sa Pravnog fakulteta u Beogradu kako bi razjasnili ulogu studenta blokadera Lazara Bučevca, za koga „sumnjaju“ da je ubačen sa ciljem da „pumpa“ lokalnu opoziciju i usmerava Užički zbor u pravcu koji nije bio dogovoren niti usvojen na studentskim plenumima. Posebno mu se „zamera“ što je tokom sastanaka zbora isticao da će „Užice biti prvi model ujedinjenja studenata blokadera, opozicije i građana za lokalne izbore“, kao i to što se predstavljao kao „opštinski koordinator za Čajetinu“, ubeđujući studente da će morati da sarađuju sa opozicionim liderima.

S druge strane, kako bi se čula i „druga strana“, istaknuti predstavnici Užičkog zbora obratili su se studentima u blokadi Univerziteta u Beogradu i negirali sve iznete optužbe. Za aktuelno stanje optužili su Dušana Savića, studenta blokadera Akademije strukovnih studija, koga opisuju kao manipulatora koji nenamenski troši donacije i sklon je alkoholu, opijatima, kao i bahatoj i brzoj vožnji, čime navodno ugrožava bezbednost građana. Tvrde i da je, u nastojanju da se profiliše kao lokalni lider i zadovolji lične sujete, osnovao organizaciju „Komplet Užice“, koja, prema rečima dela meštana, postaje žešći protivnik zbora od aktuelnog režima.