EPIDEMIJA PODELA: Sve dublji raskol među blokaderima (VIDEO)
U poslednje vreme beleže se sve učestaliji i oštriji sukobi među takozvanim blokaderima.
Posebno je „žarište“ na relaciji Užice–Beograd, ali i odnosi unutar samog užičkog kruga blokadera. U tim obračunima ne bira se ko udara na koga, pa tako „studenti blokaderi“ ulaze u sukobe jedni s drugima, ali i sa „zborovima“ i političkim strankama. Optužbe lete na sve strane, od navodnih zloupotreba i krađe novca, preko prisvajanja i nenamenskog trošenja donacija, do priča o zloupotrebi opijata i sličnim ponašanjima. U prvi plan izbijaju lične sujete i pokušaji „privatizacije“ protesta. Narodski rečeno – „ima svega“.
Ilustrativan primer predstavlja istup studenata blokadera sa Akademije strukovnih studija Zapadne Srbije iz Užica, koji su se obratili „kolegama“ sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu, tražeći razjašnjenje uloge i javnih nastupa studenta Pavla Cicvarića i brucoša Matije Sretenovića. Oni se u javnosti predstavljaju kao članovi Užičkog zbora u svojstvu studenata FPN, dok ih užički studenti blokaderi „optužuju“ da Cicvarić kontinuirano medijski promoviše lokalnu opoziciju, iznoseći tvrdnje da ona ima podršku Univerziteta u Beogradu.
Nakon što su studenti blokaderi Užičke akademije zaključili da lokalni zbor nije dao jasnu i nedvosmislenu podršku studentima blokaderima, odlučili su da napuste zbor i prekinu učešće u njegovom radu. Taj potez, kako navode, „naljutio“ je pojedince iz zbora, koji su potom počeli javno da napadaju studente blokadere i iznose neistine o njima, što je, prema njihovim tvrdnjama, dovelo do ugrožavanja bezbednosti studenata blokadera i članova njihovih porodica.
Studenti u blokadi iz Užica obratili su se i „kolegama“ sa Pravnog fakulteta u Beogradu kako bi razjasnili ulogu studenta blokadera Lazara Bučevca, za koga „sumnjaju“ da je ubačen sa ciljem da „pumpa“ lokalnu opoziciju i usmerava Užički zbor u pravcu koji nije bio dogovoren niti usvojen na studentskim plenumima. Posebno mu se „zamera“ što je tokom sastanaka zbora isticao da će „Užice biti prvi model ujedinjenja studenata blokadera, opozicije i građana za lokalne izbore“, kao i to što se predstavljao kao „opštinski koordinator za Čajetinu“, ubeđujući studente da će morati da sarađuju sa opozicionim liderima.
S druge strane, kako bi se čula i „druga strana“, istaknuti predstavnici Užičkog zbora obratili su se studentima u blokadi Univerziteta u Beogradu i negirali sve iznete optužbe. Za aktuelno stanje optužili su Dušana Savića, studenta blokadera Akademije strukovnih studija, koga opisuju kao manipulatora koji nenamenski troši donacije i sklon je alkoholu, opijatima, kao i bahatoj i brzoj vožnji, čime navodno ugrožava bezbednost građana. Tvrde i da je, u nastojanju da se profiliše kao lokalni lider i zadovolji lične sujete, osnovao organizaciju „Komplet Užice“, koja, prema rečima dela meštana, postaje žešći protivnik zbora od aktuelnog režima.
Preporučujemo
ŠTA SE OVO DEŠAVA U BRISELU? EU ubeđuje Belgiju da prihvati plan koji bi razbesneo Rusiju, vode se razgovori van glavne sale samita
EVROPSKA komisija i Belgija trenutno vode intenzivne razgovore van glavne sale samita kako bi usaglasile najosetljivije delove plana Evropske unije za korišćenje 210 milijardi evra zamrznute ruske imovine u korist Ukrajine, reklo je za Politiko pet diplomata i zvaničnika EU upoznatih sa tokom pregovora.
18. 12. 2025. u 16:38
"SRBE SU RASTRGLI, RASTRGLI SU JEDAN NAROD" Putin žestoko udario po Evropi: Tamo nema civilizacije, samo degradacije!
ISPOSTAVILO se da na Zapadu nema nikakve civilizacije, već samo kontinuirana degradacija, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin na proširenom kolegijumu Ministarstva odbrane Rusije.
17. 12. 2025. u 13:13
VIDITE SNIMAK - ŠUTIRAJU GA: Vujadin Savić napadnut u Beogradu - usred tržnog centra (VIDEO)
BIVŠI fudbaler Crvene zvezde navodno je napadnut u jednom tržnom centru u Beogradu.
18. 12. 2025. u 22:08
Komentari (0)