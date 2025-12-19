"SVAKA KNJIGA IMA SVOJ KRAJ..." Trostruki grend slem šampiona Sten Vavrinka najavio kraj karijere

Švajcarski teniser Sten Vavrinka saopštio je danas da će završiti karijeru na kraju sledeće godine.

Foto: Profimedia

"Svaka knjiga ima kraj. Vreme je da ispišem poslednje poglavlje svoje teniske karijere, 2026. će biti moja poslednja godina na ATP turu", napisao je Vavrinka na društvenim mrežama.

On je naveo da još uvek želi da testira svoje granice i završi karijeru na najbolji mogući način.

"I dalje imam snove vezane za ovaj sport, uživao sam u svemu što mi je tenis dao, posebno u emocijama koje sam osećao igrajući pred vama. Radujem se što ću vas još jednom videti širom sveta", poručio je švajcarski teniser.

Vavrinka (40) je tokom karijere osvojio 16 titula, po jednom je bio najbolji na Australijan openu, Rolan Garosu i US openu.

Švajcarski teniser se trenutno nalazi na 157. mestu na ATP listi, a najviši plasman u karijeri mu je bila treća pozicija.

