KOKOVIĆ PRED POVRATAK NA ČAIR: Moramo da ostanemo dosledni našem identitetu

Trener Železničara Radomir Koković izneo je očekivanja pred dostovanje Radničkom u Nišu u 20. kolu Super lige Srbije, koje je na programu u subotu do 13 sati.

FOTO: Železničar Pančevo

– Poslednja utakmica u ovom delu polusezone, shvatamo je maksimalno ozbiljno i spremni smo za rat. Zvuči malo grubo, ali stvarno je tako. Mi se spremamo u tom duhu i mi prosto moramo sutra da budemo u stanju da apsorbujemo sve što protivnik nam da, mislim na agresivnost, želju za pobedom, energiju, sve ono što oni kao domaćini će pokušati da rade, mi moramo da budemo u stanju da izjednačimo i da budemo na višem nivou od toga. Niš je u jednoj specifičnoj situaciji, promenili su trenera relativno skoro, nisu uzeli puno bodova u poslednjih nekoliko kola, tako da ja očekujem da će oni biti maksimalno motivisani i spremni da urade sve da osvoje bodove. Mi moramo, še jednom ponavljam, da pre svega izjednačimo njihovu energiju i agresivnost, moramo da uradimo takođe sve da osvojimo bodove i mislim da smo spremni za to – istakao je Koković.

Potom je ponovio:

– Mi moramo, još jednom ponavljam, da pre svega izjednačimo njihovu energiju i agresivnost, moramo da uradimo takođe sve da osvojimo bodove i mislim da smo spremni za to. Verovatno ćemo poslednji put u ovom sastavu, mislim na ovih 20 igrača, biti u ovom prvenstvu i želimo da sutra u Nišu odigramo najbolju utakmicu u ovoj polusezoni. Kad kažem najbolju mislim na apsolutno sve faze igre, mislim na pristup i energiju koja će presuditi ko će uzeti bodove sutra. Tako da, očekujem borbenu neizvesnu utakmicu i očekujem da moji momci budu pravi, budu dosledni onome što mi radimo i da se na najbolji mogući način oprostimo od ove polusezone.

Radnički je nedavno promenio trenera, pa ostaje pitanje na koji način će igrati.

– Mi nećemo menjati svoj identitet, mi protiv svakog protivnika gledamo da ostanemo dosledni onome što radimo, onome što mi jesmo. E sad, da li je u određenim fazama igre plan igre podređen protivniku, to je druga tema, ali mi moramo pre svega da ostanemo dosledni našem identitetu u svim fazama igre. Oni su u odnosu na ono što su bili pre novog trenera napravili neke promene pred Novi Pazar. To je izgledalo kako je izgledalo. Čovek verovatno nije imao puno vremena da implementira sve svoje ideje. Da li će na taj način igrati protiv nas ili ne ostaje da se vidi, tako da svakako otežavajuća okolnost za pripremu utakmice i plana igre je činjenica da je novi trener jako kratko u klubu i mi ne znamo, prosto nemamo dovoljan uzorak, jer nemamo kontinuitet utakmice sa novim trenerom u Nišu.

Zdravstvena situacija u prethodnom periodu nije bila najbolja.

– Izazovan period, mi u stručnom štabu smo imali najviše problema sa virusom. Što se tiče igrača, svi su dobro i spremni da pruže maksimum, ukoliko dobiju šansu – zaključio je Koković, koji je pre nekoliko godina kratak period proveo na klupi Radničkog.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“