MIRISI TRADICIJE I SNAGA ZAJEDNIŠTVA: Održana Batožkova zabava u Bačkom Petrovcu (FOTO)

NA ovaj događaj pozvane su sve slovačke asocijacije žena iz Vojvodine, gde imaju priliku da predstave rad svog udruženja, ali i da se zajedno zabave uz muziku i razgovor.

Foto: Opšina Bački Petrovac

Svako udruženje žena donosi na zabavu i raznovrsna jela karakteristična za njihovo mesto i okolinu. Ove godine "Batožkova zabava'" održana je u nedelju, 16. novembra. Među gostima bile su i članice udruženja žena iz Iloka.

Foto: Opšina Bački Petrovac

Prisutnima se obratila i predsednica Opštine Bački Petrovac Viera Krstovski, koja je u svom govoru pozdravila sve prisutne, zahvalila se udruženju petrovačkih žena na njihovoj volji i izuzetnoj saradnji sa lokalnom samoupravom i poželela svima prijatnu zabavu.

Foto: Opšina Bački Petrovac

Na događaju nije izostala ni pesma, ni igra, kao ni bogata ponuda tradicionalnih jela koja su žene pripremile za goste.

Foto: Opšina Bački Petrovac

