DRAMA U PORODICI LEGENDARNOG FUDBALERA! Oglasio se Dragan DŽajić i otkrio šta se dešava sa njegovom suprugom

19. 12. 2025. u 05:35

Supruga predsednika Fudbalskog saveza Srbije Dragana Džajića, Branka Džajić, onesvestila se sinoć na promociji žmonografije povodom obeležavanja 80 godina postojanja kluba, koja je održana u "Hajatu".

Foto: M. Labudović

U trenutku kada je krenula da pada, ljudi koji su se nalazili u njenoj neposrednoj blizini brzo su reagovali i pridržali je, sprečivši da završi na podu. Odmah joj je ukazana prva pomoć.

Na sreću, Branka Džajić se vrlo brzo povratila iz nesvesnog stanja i, prema informacijama i nakon toga je bila stabilno i dobro.

- Jeste, slošilo joj se. Nije joj bilo dobro, pa je krenula da padne, pomogli smo joj. Odmah smo se odvezli do bolnice, sad smo tu - rekao je Dragan Džajić za "Blic" i dodao:

- Bila je vrućina, pa se Branki zavrtelo u glavi. Odmah smo došli do doktora. Dobro je sada, jeste, sve je okej - završio je Džajić.

