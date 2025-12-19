DRAMA U PORODICI LEGENDARNOG FUDBALERA! Oglasio se Dragan DŽajić i otkrio šta se dešava sa njegovom suprugom
Supruga predsednika Fudbalskog saveza Srbije Dragana Džajića, Branka Džajić, onesvestila se sinoć na promociji žmonografije povodom obeležavanja 80 godina postojanja kluba, koja je održana u "Hajatu".
U trenutku kada je krenula da pada, ljudi koji su se nalazili u njenoj neposrednoj blizini brzo su reagovali i pridržali je, sprečivši da završi na podu. Odmah joj je ukazana prva pomoć.
Na sreću, Branka Džajić se vrlo brzo povratila iz nesvesnog stanja i, prema informacijama i nakon toga je bila stabilno i dobro.
- Jeste, slošilo joj se. Nije joj bilo dobro, pa je krenula da padne, pomogli smo joj. Odmah smo se odvezli do bolnice, sad smo tu - rekao je Dragan Džajić za "Blic" i dodao:
- Bila je vrućina, pa se Branki zavrtelo u glavi. Odmah smo došli do doktora. Dobro je sada, jeste, sve je okej - završio je Džajić.
