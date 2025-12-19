Politika

MINISTARKA MESAROVIĆ SE SASTALA SA KINESKIM MINISTROM TRGOVINE: Ovo su bile teme sastanka dvoje zvaničnika (FOTO)

K. Despotović

19. 12. 2025. u 18:42

POTPREDSEDNICA Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović imala je danas bilateralni sastanak sa Vang Ventaom, ministrom trgovine Narodne Republike Kine, posvećen daljem jačanju ekonomske i trgovinske saradnje Republike Srbije i Narodne Republike Kine.

Foto: Prinscreen/Instagram

-Srbija je ponosna što je prva zemlja u Evropi koja sa Kinom gradi zajednicu sa zajedničkom budućnošću u novoj eri- napisala je Mesarović na svom Instagram profilu.

Kako dalje navodi, posebno je istaknut značaj Sporazuma o slobodnoj trgovini kao snažan podsticaj rastu robne razmene i izvoza.

-Razgovarali smo i o daljem privlačenju novih investicija, posebno u oblastima automotiv industrije i novih tehnologija. Uz podršku predsednika Srbije Aleksandra Vučića i predsednika NR Kine Si Đinpinga, a u duhu čeličnog prijateljstva Srbije i Kine, nastavljamo da produbljujemo naše strateško partnerstvo i otvaramo nove prilike za dalji razvoj srpske privrede- zaključila je ministarka. - zaključila je ministarka. 

(Dnevnik.rs) 

