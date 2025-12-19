ŠTA HOĆE NOVAK ĐOKOVIĆ!? Ruskinja šokirana potezom srpskog tenisera
NOVAK Đoković ne namreva u penziju ni ove, a verovatno ni naredne dve godine.
Srbinovi planovi su nestvarni, a bivša ruska teniserka Nađa Petrova iznenađena je željama Novaka Đokovića da nastupi na Olimpijskim igrama u Los Anđelesu 2028. godine.
Podsećanja radi, Novak je 2024. osvojio zlato na Igrama u Parizu, ali je kasnije istakao kako bi voleo još jednom da učestvuje na najvećoj sportskoj smotri.
- Te Igre su i dalje veoma daleko. Osim toga, on je osvojio zlato na prethodnim i zaista mi nije jasna njegova želja da igra i na narednim", kaže Petrova.
Naime, Đoković gubi primat od Karlosa Alkarasa i Janika Sinera, ali ne odustaje od takmičenja.
- On je imao velike mečeve u ovoj godini, osvojio dve titule, ali i bio fizički slabiji u odnosu na lidere muškog tenisa, Karlosa Alkarasa i Janika Sinera. A svake sledeće godine biće mu još teže", ističe bivša treća teniserka sveta i dodaje:
- Bilo bi veličanstveno ako osvoji 25. titulu i završi karijeru u fenomenalnom stilu. Ali, Đoković mnogo voli tenis i samo on zna koliko može još da ga igra".
