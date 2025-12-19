"JAVOR IMA KVALITET": Vojvodina spremna za javor, Tanjga najavljuje duel za zavtaranje godine

Trener fudbalera Vojvodine Miroslav Tanjga izjavio je danas pred utakmicu 20. kola Superlige Srbije da se njegov tim neće opustiti i dodao da Javor ima kvalitet i ume da odigra na rezultat.

FOTO: ATA images

Fudbaleri Vojvodine gostovaće sutra od 14 časova Javoru u Ivanjici.

"Sa potencijalnom pobedom u Ivanjici mogli bismo gotovo da izjednačimo naš celokupni učinak iz prošle sezone. Idemo fokusirani, tako smo i trenirali ove sedmice, tako smo odigrali i protiv OFK Beograda, protiv kog nismo imali sreće da damo gol. Javor ima kvalitet i ume da igra na rezultat, posebno kod kuće gde su u poslednjoj utakmici dobili Crvenu zvezdu", rekao je Tanjga, a prenosi sajt kluba.

On je naveo se njegova ekipa neće opustiti u poslednjoj utakmici pred zimsku pauzu.

"Naš hendikep je što mi nemamo rezultate na veštačkim terenima, ali ne kažemo to da bismo tražili alibi. Sada moramo da pokažemo da smo ekipa. U nekim mečevima dođe do pada koncentracije, ali verujem u ovaj tim i oni veruju u svoje mogućnosti. Idemo da odigramo dobru utakmicu i na rezultat, da tako odemo na odmor koji smo zaslužili. Ne bih voleo da neko pomisli da smo već na odmoru," izjavio je trener Vojvodine.

Tanjga je istakao da je očekivao dobre rezultate i poziciju novosadskog kluba na tabeli Superlige.

"Iako smo ostali bez četiri, pet pojačanja, a onda smo doveli skupoceno pojačanje koji se brzo povredio. Neko sa strane bi rekao da je naš plasman iznenađenje, ali ja sam uvek verovao u ove momke i bilo je samo potrebno vreme da to pokažu. U startu je bio problem samo na psihološkom planu i sada su to povratili. Rastemo i kao klub i kao tim na terenu. Sada smo tek na pola puta, ništa nije gotovo i ovo je samo deo puta, a svodićemo račune na kraju sezone. Naša obaveza je da držimo fokus i da Vojvodina na kraju sezone bude na mestu koje vodi u Evropu", poručio je Tanjga.

Trener Vojvodine je dodao da za utakmicu protiv Javora nisu spremni povređeni Kufre Eta i Uroš Nikolić.

"I pred OFK Beograd smo imali probleme, pošto su Crnomarković, Bukinac, Siniša igrali pod virusom. Kolarević je sada bolestan, tri dana leži u krevetu, ali imamo i nekoliko koji su se oporavili kao što je Gočmanac", rekao je Tanjga.

Vojvodina se nalazi na trećem mestu na tabeli Superlige sa 37 bodova, dok je Javor na 12. poziciji sa 21.