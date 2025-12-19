SRBIJA JE ZGROŽENA! Evo kako je Vujadin Savić napadnut u centru Beograda (VIDEO)

Bivši fudbaler Crvene zvezde Vujadin Savić je napadnut u tržnom centru u Beogradu od nepoznatog lica nakon što je dobio uvrede od istog, a pojavio se i snimak tuče.

Incident se, prema dostupnim informacijama, dogodio u jednom beogradskom tržnom centru, gde je Savić bio u društvu prijatelja kada je došlo do fizičkog sukoba sa dvojicom muškaraca iz zasad nepoznatih razloga.

Ono što je poznato, jeste da je Vujadin dobio uvrede od napadača pre nego što je došlo do fizičkog napada. Dramatičan video-zapis objavljen je na Instagramu i brzo se proširio internetom.

Na snimku se vidi da je Savić prvo u klinču sa jednim muškarcem, nakon čega mu druga osoba prilazi i udara ga nogom u predelu noge.

U tom trenutku prolaznici se nalaze u neposrednoj blizini, ali gotovo da nema njihove reakcije.

Prema nezvaničnim saznanjima, Savić je uspeo da se odbrani i incident je završen bez težih posledica.