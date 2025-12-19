"RUTE, UMEŠ LI UOPŠTE DA ČITAŠ?" Putin razneo šefa NATO-a

NEĆE biti nikakvih operacija ako se budete odnosili prema nama s poštovanjem. Ako budete poštovali naše interese, kao što smo mi stalno pokušavali da poštujemo vaše, rekao je Putin.

Foto: Profimedia/Tanjug

Tvrdnje da Rusija namerava da napadne Evropu su gluposti koje služe da bi Rusija izgledala kao neprijatelj, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin na godišnjoj konferenciji za novinare.

- Neće biti nikakvih operacija ako se budete odnosili prema nama s poštovanjem. Ako budete poštovali naše interese, kao što smo mi stalno pokušavali da poštujemo vaše.Ako nas ne budete varali, kao što ste nas prevarili širenjem NATO-a na istok - odgovorio je Putin na pitanje novinara Bi-Bi-Sija da li Rusija priprema "nove operacije".

Kako je ukazao, onima koji prate šta Moskva govori, sve je jasno. On je podsetio da je Rusiji rečeno da se NATO neće širiti, ali su ruske interese zanemarili.

Foto: Tanjug/AP/Pavel Bednyakov

- Zapadni političari su stvorili današnju situaciju svojim rukama i nastavljaju da je pritiskaju - istakao je on.

Kako je primetio, stalno govore kako se spremaju za rat sa Rusijom.

- Šta, nameravamo da napadnemo Evropu? Kakva je to glupost? To se radi zbog političkih stavova kako bi se napravio lik neprijatelja, u ovom slučaju od Rusije, kako bi se prikrile greške koje su sistemski činile mnoge zapadne vlade godinama - objasnio je predsednik.

On je još jednom podvukao da je Rusija spremna da sarađuje i sa Evropom, i sa Velikom Britanijom i sa SAD, "ali ravnopravno". Ukoliko se uspostavi saradnja sa poštovanjem, smatra Putin, svi će imati koristi od toga.

On je podsetio na reči bivšeg nemačkog kancelara Helmuta Kola 1993. godine:

- Ako Evropa želi da se sačuva kao samostalni centar civilizacije, ona obavezno mora da bude zajedno s Rusijom. Mi prirodno dopunjavamo jedni druge, radićemo zajedno i razvijati se. Ako se to ne dogodi, Evropa će postepeno iščezavati.

Foto Tanjug/AP/Alex Brandon

Kako je podsetio, Rusija je 4. ekonomija u svetu, dok Velika Britanija zauzima 7. ili 8. mesto. Ako bi se Evropa i Rusija ujedinile u tom smislu, njihov zajednički BDP bio bi veći od američkog, ukazao je ruski predsednik.

- Jasno je da je sve to hipotetički, ali očigledno je da bismo procvetali ujedinjujući i dopunjujući svoje mogućnosti, a ne bismo ratovali jedni s drugima, kao što to radite vi prema Rusiji. Ne ratujemo mi sa vama, već vi sa nama, rukama ukrajinskih nacionalista.

Mi smo spremni da okončamo borbena dejstva odmah, pri osiguravanju uslova bezbednosti Rusije u dugoročnoj perspektivi i spremni smo za saradnju s vama - poručio je Vladimir Putin.

Predsednik Rusije Vladimir Putin je ispričao i da lično poznaje generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea.

Istakao je da je reč o pametnom i iskusnom političaru, ali da je trenutno potpuno nejasno "šta on to priča", naročito kada neprestano govori o navodnoj ruskoj pretnji.

Putin je podsetio da u novoj strategiji nacionalne bezbednosti SAD uopšte nema pomena o Rusiji kao protivniku ili neprijatelju, dok rukovodilac Alijanse tvrdi suprotno.

- Oni hoće da se pripremaju za rat s Rusijom – umeš li uopšte da čitaš? - upitao je Putin Rutea.

(RIA Novosti)

