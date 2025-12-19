"ORBANA NAGRADITI ORDENOM LENJINA": Mađarski premijer na meti oštrih kritika Sikorskog zbog stava o ruskoj imovini

POLjSKI ministar spoljnih poslova Radoslav Sikorski oštro je kritikovao izjavu mađarskog premijera Viktora Orbana da bi konfiskacija ruske imovine radi finansiranja Ukrajine predstavljala "objavu rata" i uvlačenje Evropske unije u sukob, što je izazvalo raspravu na društvenim mrežama zvaničnika dve zemlje, prenosi Poljski radio.

Orban je rekao da su Rusija i Ukrajina dve zemlje u ratu, a ne Evropska unija, i opisao je ideju o konfiskaciji imovine kao "glupu".

Poljski ministar spoljnih poslova je, obraćajući se mađarskom lideru po imenu, odgovorio da Rusija i Ukrajina nisu ravnopravne "strane" o da je Rusija "agresor koga je osudila ogromna većina u Ujedinjenim nacijama, dok je Ukrajina žrtva agresije koja ima pravo na nadoknadu".

Mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto se potom pridružio diskusiji, rekavši da je Mađarska već platila visoku cenu za rat "koji nije naš rat" i upozorio na dalje korake koji bi mogli da eskaliraju sukob.

Orban je napisao da je zbog činjenice da lideri zemalja EU još uvek nisu uspeli da se dogovore o kreditu za reparacije Ukrajini koristeći zamrznutu rusku imovinu, "neposredni rizik od rata izbegnut".

"Nismo dozvolili Evropi da objavi rat Rusiji koristeći rusku imovinu. Ovaj plan bi uvukao Evropu u rat i nametnuo finansijski teret od 1.000 milijardi forinti Mađarskoj. Uspeli smo da zaštitimo mađarske porodice od ovoga", naveo je mađarski premijer.

Sikorski je objavio i fotografiju Lenjinovog ordena i kratko napisao Orbanu: "Čestitam".

Lenjinov orden bio je najviše državno odlikovanje Saveza Sovjetskih Socijalističkih Republika u spomen Vladimiru Lenjinu, vođi Oktobarske revolucije i osnivaču Sovjetske Rusije.

Dodeljivao se za "posebno izuzetne zasluge u odbrani socijalističke domovine, jačanju odbrane SSSR-a, razvijanju prijateljstva i saradnje među narodima, jačanju mira i druge posebno izuzetne doprinose zemlji".

Glavna tema sastanka Evropskog saveta u četvrtak bilo je pitanje finansiranja Ukrajine u 2026. i 2027. godini. Postignuti kompromis predviđa da se Ukrajini obezbedi beskamatni zajam od 90 milijardi evra za pokrivanje njenih najhitnijih finansijskih potreba tokom ovog perioda. Planirano je da se sredstva prikupe na finansijskim tržištima pod garancijama zajedničkog budžeta EU.



