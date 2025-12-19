DRAMA U ISTANBULU! Dubai slomio Efes u završnici

Košarkaši Dubaija pobedili su večeras u gostima Efes rezultatom 80:76 u meču 17. kola Evrolige.

FOTO: KK Dubai/ABA liga

Najefikasniji u ekipi Dubaija bio je Mfiondu Kabengele sa 20 poena i sedam skokova.

Mekinli Rajt je upisao 17 poena i 15 skokova, dok je srpski košarkaš Filip Petrušev zabeležio 14 poena i pet skokova.

U redovima Efesa po 12 poena postigli su Nik Vajler-Beb, Rolands Šmits i Rodig Bobua.

Dubai se nalazi na 13. mestu na tabeli Evrolige sa osam pobeda i devet poraza, a u sledećem kolu dočekaće Olimpiju.

Efes je na 16. poziciji na tabeli sa učinkom 6-11 i u narednom kolu gostovaće Asvelu.