DRAMA U ISTANBULU! Dubai slomio Efes u završnici
Košarkaši Dubaija pobedili su večeras u gostima Efes rezultatom 80:76 u meču 17. kola Evrolige.
Najefikasniji u ekipi Dubaija bio je Mfiondu Kabengele sa 20 poena i sedam skokova.
Mekinli Rajt je upisao 17 poena i 15 skokova, dok je srpski košarkaš Filip Petrušev zabeležio 14 poena i pet skokova.
U redovima Efesa po 12 poena postigli su Nik Vajler-Beb, Rolands Šmits i Rodig Bobua.
Dubai se nalazi na 13. mestu na tabeli Evrolige sa osam pobeda i devet poraza, a u sledećem kolu dočekaće Olimpiju.
Efes je na 16. poziciji na tabeli sa učinkom 6-11 i u narednom kolu gostovaće Asvelu.
