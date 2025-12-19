PRISTIGLO VIŠE OD 300.000 PRIJAVA: I dalje velika zainteresovanost građana za upis bespravnih objekata

DIREKTOR Agencije za prostorno planiranje Đorđe Milić izneo je podatak da je do sada za upis bespravnih objekata po zakonu "Svoj na svome" stiglo više od 300.000 prijava.

Foto: D. Milovanović

- Mi za sada imamo više od 300.000 prijava. Građani su vrlo zainteresovani - rekao je Milić za RTS.

Ukazao je i da Srbi koji žive izvan granica svoje matične zemlje, mogu da podnesu prijavu neupisanih objekata preko portala svojnasvome.gov.rs.

- Naši građani koji imaju lična dokumenta Republike Srbije i broj mobilnog telefona koji je registrovan u Srbiji prijavu rade redovno kao i svi građani koji iz Srbije. Građanima koji nemaju lična dokumenta Republike Srbije ćemo omogućiti da mogu da podnesu prijavu dogradnjom ove aplikacije - rekao je Milić.

Dodao je da će obavestiti građane kada ta funkcionalnost na aplikaciji bude potpuno primenjiva.

Prijava neupisanih objekata na osnovu Zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava svojine na nepokretnostima počela je 8. decembra i trajaće do 5. februara.

Prijave se podnose onlajn preko digitalne platforme koju je uspostavila Agencija za prostorno planiranje i urbanizam i to svojim JMBG-om i ličnom kartom, nalogom na portalu eUprava ili preko uslužnog centra lokalnih samouprava, kao i u poštama širom Srbije.

(Tanjug)