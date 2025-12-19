PRISTIGLO VIŠE OD 300.000 PRIJAVA: I dalje velika zainteresovanost građana za upis bespravnih objekata
DIREKTOR Agencije za prostorno planiranje Đorđe Milić izneo je podatak da je do sada za upis bespravnih objekata po zakonu "Svoj na svome" stiglo više od 300.000 prijava.
- Mi za sada imamo više od 300.000 prijava. Građani su vrlo zainteresovani - rekao je Milić za RTS.
Ukazao je i da Srbi koji žive izvan granica svoje matične zemlje, mogu da podnesu prijavu neupisanih objekata preko portala svojnasvome.gov.rs.
- Naši građani koji imaju lična dokumenta Republike Srbije i broj mobilnog telefona koji je registrovan u Srbiji prijavu rade redovno kao i svi građani koji iz Srbije. Građanima koji nemaju lična dokumenta Republike Srbije ćemo omogućiti da mogu da podnesu prijavu dogradnjom ove aplikacije - rekao je Milić.
Dodao je da će obavestiti građane kada ta funkcionalnost na aplikaciji bude potpuno primenjiva.
Prijava neupisanih objekata na osnovu Zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava svojine na nepokretnostima počela je 8. decembra i trajaće do 5. februara.
Prijave se podnose onlajn preko digitalne platforme koju je uspostavila Agencija za prostorno planiranje i urbanizam i to svojim JMBG-om i ličnom kartom, nalogom na portalu eUprava ili preko uslužnog centra lokalnih samouprava, kao i u poštama širom Srbije.
(Tanjug)
Preporučujemo
OVO JE NEVEROVATNO: Brojke samo rastu - oglasio se i RGZ
17. 12. 2025. u 17:14
Izgradnja gasovoda i modernizacija energetske infrastrukture „Gradske čistoće“
19. 12. 2025. u 14:00
ŠTA SE OVO DEŠAVA U BRISELU? EU ubeđuje Belgiju da prihvati plan koji bi razbesneo Rusiju, vode se razgovori van glavne sale samita
EVROPSKA komisija i Belgija trenutno vode intenzivne razgovore van glavne sale samita kako bi usaglasile najosetljivije delove plana Evropske unije za korišćenje 210 milijardi evra zamrznute ruske imovine u korist Ukrajine, reklo je za Politiko pet diplomata i zvaničnika EU upoznatih sa tokom pregovora.
18. 12. 2025. u 16:38
"SRBE SU RASTRGLI, RASTRGLI SU JEDAN NAROD" Putin žestoko udario po Evropi: Tamo nema civilizacije, samo degradacije!
ISPOSTAVILO se da na Zapadu nema nikakve civilizacije, već samo kontinuirana degradacija, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin na proširenom kolegijumu Ministarstva odbrane Rusije.
17. 12. 2025. u 13:13
VIDITE SNIMAK - ŠUTIRAJU GA: Vujadin Savić napadnut u Beogradu - usred tržnog centra (VIDEO)
BIVŠI fudbaler Crvene zvezde navodno je napadnut u jednom tržnom centru u Beogradu.
18. 12. 2025. u 22:08
Komentari (0)