PRISTIGLO VIŠE OD 300.000 PRIJAVA: I dalje velika zainteresovanost građana za upis bespravnih objekata

В. Н.

19. 12. 2025. u 08:58

DIREKTOR Agencije za prostorno planiranje Đorđe Milić izneo je podatak da je do sada za upis bespravnih objekata po zakonu "Svoj na svome" stiglo više od 300.000 prijava.

Foto: D. Milovanović

- Mi za sada imamo više od 300.000 prijava. Građani su vrlo zainteresovani - rekao je Milić za RTS.

Ukazao je i da Srbi koji žive izvan granica svoje matične zemlje, mogu da podnesu prijavu neupisanih objekata preko portala svojnasvome.gov.rs.

- Naši građani koji imaju lična dokumenta Republike Srbije i broj mobilnog telefona koji je registrovan u Srbiji prijavu rade redovno kao i svi građani koji iz Srbije. Građanima koji nemaju lična dokumenta Republike Srbije ćemo omogućiti da mogu da podnesu prijavu dogradnjom ove aplikacije - rekao je Milić.

Dodao je da će obavestiti građane kada ta funkcionalnost na aplikaciji bude potpuno primenjiva.

Prijava neupisanih objekata na osnovu Zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava svojine na nepokretnostima počela je 8. decembra i trajaće do 5. februara.

Prijave se podnose onlajn preko digitalne platforme koju je uspostavila Agencija za prostorno planiranje i urbanizam i to svojim JMBG-om i ličnom kartom, nalogom na portalu eUprava ili preko uslužnog centra lokalnih samouprava, kao i u poštama širom Srbije.

(Tanjug)

