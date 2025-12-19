MILAN KNEŽEVIĆ IZ ZETE STIGAO KOD VUČIĆA NA SLAVU "Nismo pričali o Botunu, samo o skadarskom krapu" (FOTO)
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na svom "Instagram" profilu povodom posete Milana Kneževića.
- Na kraju, posebno hvala našem prijatelju, Milanu Kneževiću, koji je iz Zete stigao na našu porodičnu slavu.
P.S. Nismo pričali o Botunu, samo o skadarskom krapu - napisao je Vučić.
Preporučujemo
ŠTA SE OVO DEŠAVA U BRISELU? EU ubeđuje Belgiju da prihvati plan koji bi razbesneo Rusiju, vode se razgovori van glavne sale samita
EVROPSKA komisija i Belgija trenutno vode intenzivne razgovore van glavne sale samita kako bi usaglasile najosetljivije delove plana Evropske unije za korišćenje 210 milijardi evra zamrznute ruske imovine u korist Ukrajine, reklo je za Politiko pet diplomata i zvaničnika EU upoznatih sa tokom pregovora.
18. 12. 2025. u 16:38
"SRBE SU RASTRGLI, RASTRGLI SU JEDAN NAROD" Putin žestoko udario po Evropi: Tamo nema civilizacije, samo degradacije!
ISPOSTAVILO se da na Zapadu nema nikakve civilizacije, već samo kontinuirana degradacija, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin na proširenom kolegijumu Ministarstva odbrane Rusije.
17. 12. 2025. u 13:13
VIDITE SNIMAK - ŠUTIRAJU GA: Vujadin Savić napadnut u Beogradu - usred tržnog centra (VIDEO)
BIVŠI fudbaler Crvene zvezde navodno je napadnut u jednom tržnom centru u Beogradu.
18. 12. 2025. u 22:08
Komentari (0)