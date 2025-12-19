Politika

MILAN KNEŽEVIĆ IZ ZETE STIGAO KOD VUČIĆA NA SLAVU "Nismo pričali o Botunu, samo o skadarskom krapu" (FOTO)

В.Н.

19. 12. 2025. u 20:23

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na svom "Instagram" profilu povodom posete Milana Kneževića.

Foto: Instagram printskrin/buducnostsrbijeav

- Na kraju, posebno hvala našem prijatelju, Milanu Kneževiću, koji je iz Zete stigao na našu porodičnu slavu.


P.S. Nismo pričali o Botunu, samo o skadarskom krapu - napisao je Vučić.

