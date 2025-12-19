POTVRDILI SMO OPREDELJENOST ZA NASTAVAK JAČANJA PRIJATELJSKIH ODNOSA NAŠIH ZEMALJA: Dačić sa ministrom spoljnih poslova Burkine Faso (FOTO)
MINISTAR unutrašnjih poslova Ivica Dačić oglasio se na svom "Instagram" profilu povodom susreta sa ministrom spoljnih poslova Burkine Faso.
- Uvek mi je zadovoljstvo da sretnem starog prijatelja, ministra spoljnih poslova Burkine Faso Karamoka Žan Marija Traorea.
Susret u Republici Mali, gde smo obojica boravili službeno, iskoristili smo da razmenimo mišljenja o aktuelnim svetskim temama i da još jednom potvrdimo opredeljenost za nastavak jačanja prijateljskih odnosa naših zemalja - napisao je Dačić.
Preporučujemo
ŠTA SE OVO DEŠAVA U BRISELU? EU ubeđuje Belgiju da prihvati plan koji bi razbesneo Rusiju, vode se razgovori van glavne sale samita
EVROPSKA komisija i Belgija trenutno vode intenzivne razgovore van glavne sale samita kako bi usaglasile najosetljivije delove plana Evropske unije za korišćenje 210 milijardi evra zamrznute ruske imovine u korist Ukrajine, reklo je za Politiko pet diplomata i zvaničnika EU upoznatih sa tokom pregovora.
18. 12. 2025. u 16:38
"SRBE SU RASTRGLI, RASTRGLI SU JEDAN NAROD" Putin žestoko udario po Evropi: Tamo nema civilizacije, samo degradacije!
ISPOSTAVILO se da na Zapadu nema nikakve civilizacije, već samo kontinuirana degradacija, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin na proširenom kolegijumu Ministarstva odbrane Rusije.
17. 12. 2025. u 13:13
VIDITE SNIMAK - ŠUTIRAJU GA: Vujadin Savić napadnut u Beogradu - usred tržnog centra (VIDEO)
BIVŠI fudbaler Crvene zvezde navodno je napadnut u jednom tržnom centru u Beogradu.
18. 12. 2025. u 22:08
Komentari (0)