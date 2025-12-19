Politika

POTVRDILI SMO OPREDELJENOST ZA NASTAVAK JAČANJA PRIJATELJSKIH ODNOSA NAŠIH ZEMALJA: Dačić sa ministrom spoljnih poslova Burkine Faso (FOTO)

19. 12. 2025. u 20:55

MINISTAR unutrašnjih poslova Ivica Dačić oglasio se na svom "Instagram" profilu povodom susreta sa ministrom spoljnih poslova Burkine Faso.

Foto: Instagram printskrin/ivica.dacic

- Uvek mi je zadovoljstvo da sretnem starog prijatelja, ministra spoljnih poslova Burkine Faso Karamoka Žan Marija Traorea.

Susret u Republici Mali, gde smo obojica boravili službeno, iskoristili smo da razmenimo mišljenja o aktuelnim svetskim temama i da još jednom potvrdimo opredeljenost za nastavak jačanja prijateljskih odnosa naših zemalja - napisao je Dačić.


 

