POJEFTINILO GORIVO U SRBIJI: Evo koliko ćemo plaćati benzin i dizel u narednih sedam dana
VOZAČI u Srbiji će od danas, pa do 26. decembra plaćati gorivo po novim cenama.
Danas od 15 časova na pumpama u Srbiji litar dizela ćemo plaćati 196 dinara, a litar benzina evropremijum BMB biće 179 dinar.
Ako poredimo sa prethodnim iznosima, i dizel i benzin pojeftinili su za po dva dinara.
