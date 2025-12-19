Ekonomija

POJEFTINILO GORIVO U SRBIJI: Evo koliko ćemo plaćati benzin i dizel u narednih sedam dana

В. Н.

19. 12. 2025. u 10:51

VOZAČI u Srbiji će od danas, pa do 26. decembra plaćati gorivo po novim cenama.

Foto Tanjug

Danas od 15 časova na pumpama u Srbiji litar dizela ćemo plaćati 196 dinara, a litar benzina evropremijum BMB biće 179 dinar.

Ako poredimo sa prethodnim iznosima, i dizel i benzin pojeftinili su za po dva dinara.

BONUS VIDEO: ULOŽITE PAMETNO NOVAC IZ SLAMARICE : Investirajte u samo jedan kvadrat

