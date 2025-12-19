"VLADIMIRE, ZAŠTO STOJIŠ NA PRAGU? UĐI U KUĆU" Putin ismejao Zelenskog zbog snimka kod Kupjanska - "On je umetnik, i to talentovan"
PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin izjavio je da je ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski "umetnik", dok je komentarisao snimak koji je Zelenski napravio pre nedelju dana navodno u Kupjanskom, a zapravo je snimljen kilometar dalje od grada, kod kamene table grada.
- Vladimir Zelenski je umetnik i to talentovan - to govorim bez ikakve ironije - rekao je Putin u odgovoru na pitanje ruskog novinara, preneo je Raša tudej.
On je dodao da ne prati takve stvari i precizirao da se tabla ispred koje se snimao nalazi na oko kilometar od Kupjanska.
- Ne pratim šta radi Zelenski. On je umetnik i to talentovan. Ništa nije neobično to što je iscenirao slikanje ispred Kupjanska. Postavlja se pitanje zašto se slika daleko od grada? Neka dođe u centar u grada, ako su ga već oslobodili. Pa što stojiš na pragu? Uđi u kuću - našalio se Putin.
Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je danas da je za dve nedelje, otkako je otvorena linija, prikupljeno skoro tri miliona pitanja za Putina i da konferenciju direktno prati oko 600 novinara.
Od 2001. godine održano je 18 odvojenih direktnih linija i 16 konferencija za novinare, ovo je 22. put da se održava Putinova godišnja konferencija.
BONUS VIDEO: RUSI POKAZALI SNIMAK: Dron kamikaza uništio haubicu francuske proizvodnje
Preporučujemo
"DIREKTNA LINIJA" SA PUTINOM: "Ruska vojska oslobađa grad za gradom" (VIDEO)
19. 12. 2025. u 10:10 >> 12:33
ŠTA SE OVO DEŠAVA U BRISELU? EU ubeđuje Belgiju da prihvati plan koji bi razbesneo Rusiju, vode se razgovori van glavne sale samita
EVROPSKA komisija i Belgija trenutno vode intenzivne razgovore van glavne sale samita kako bi usaglasile najosetljivije delove plana Evropske unije za korišćenje 210 milijardi evra zamrznute ruske imovine u korist Ukrajine, reklo je za Politiko pet diplomata i zvaničnika EU upoznatih sa tokom pregovora.
18. 12. 2025. u 16:38
"SRBE SU RASTRGLI, RASTRGLI SU JEDAN NAROD" Putin žestoko udario po Evropi: Tamo nema civilizacije, samo degradacije!
ISPOSTAVILO se da na Zapadu nema nikakve civilizacije, već samo kontinuirana degradacija, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin na proširenom kolegijumu Ministarstva odbrane Rusije.
17. 12. 2025. u 13:13
VIDITE SNIMAK - ŠUTIRAJU GA: Vujadin Savić napadnut u Beogradu - usred tržnog centra (VIDEO)
BIVŠI fudbaler Crvene zvezde navodno je napadnut u jednom tržnom centru u Beogradu.
18. 12. 2025. u 22:08
Komentari (0)