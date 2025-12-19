"VLADIMIRE, ZAŠTO STOJIŠ NA PRAGU? UĐI U KUĆU" Putin ismejao Zelenskog zbog snimka kod Kupjanska - "On je umetnik, i to talentovan"

PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin izjavio je da je ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski "umetnik", dok je komentarisao snimak koji je Zelenski napravio pre nedelju dana navodno u Kupjanskom, a zapravo je snimljen kilometar dalje od grada, kod kamene table grada.

foto: Tviter

- Vladimir Zelenski je umetnik i to talentovan - to govorim bez ikakve ironije - rekao je Putin u odgovoru na pitanje ruskog novinara, preneo je Raša tudej.

On je dodao da ne prati takve stvari i precizirao da se tabla ispred koje se snimao nalazi na oko kilometar od Kupjanska.

- Ne pratim šta radi Zelenski. On je umetnik i to talentovan. Ništa nije neobično to što je iscenirao slikanje ispred Kupjanska. Postavlja se pitanje zašto se slika daleko od grada? Neka dođe u centar u grada, ako su ga već oslobodili. Pa što stojiš na pragu? Uđi u kuću - našalio se Putin.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je danas da je za dve nedelje, otkako je otvorena linija, prikupljeno skoro tri miliona pitanja za Putina i da konferenciju direktno prati oko 600 novinara.

Od 2001. godine održano je 18 odvojenih direktnih linija i 16 konferencija za novinare, ovo je 22. put da se održava Putinova godišnja konferencija.

