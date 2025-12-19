RUSKI predsednik Vladimir Putin odgovarao je na pitanja građana i novinara u emisiji "Direktna linija" koja je počela jutros u 10 časova, a trajala skoro do 15 časova po srednjoevropskom vremenu.

Foto: Printscreen/Ria Novosti

Foto: Tanjug/AP/Pavel Bednyakov

"Vanzemaljski brod" je kometa iz druge galaksije i zato se ponaša drugačije

Odgovarajući na pitanje novinara iz Tjumena o "vanzemaljskom brodu ", Putin je naglasio da je ovo kometa iz druge galaksije, zbog čega se ponaša malo drugačije. Ovaj objekat je prilično veliki, dodao je. Podsetio je sve da je ovaj „vanzemaljski brod“ veoma daleko.



"Stalno uvodimo razne beneficije za porodice sa decom"

Što se tiče porodica sa decom, za njih se stalno uvode razne beneficije, podsetio je šef države. Naravno, one ponekad mogu biti nedovoljne, ali vlasti se trude da unaprede ovaj sistem, povećaju plate i tako dalje, dodao je.

Pre dve godine postojao problem sa cenama kokošijih jaja, sad je taj problem rešen

Putin je napomenuo da inflacija cena hrane zavisi od korpe hrane koju osoba troši. Podsetio je da je pre dve godine postojao ozbiljan problem sa cenama kokošjih jaja, ali da je sada taj problem rešen. Situaciju je potrebno pratiti u svakom segmentu i za svaku grupu stanovništva.

Foto: Tanjug/AP/Pavel Bednyakov

Mora se sprečiti nagli rast inflacije i Centralna banka se ozbiljno bavi tim problemom

Jedan od aktuelnih izazova je pad investicione aktivnosti. Istovremeno, Banka Rusije je zabeležila blagi pad kreditiranja. Mora se sprečiti nagli rast inflacije i preokreti, a Centralna banka čini sve što je moguće da se pozabavi ovim problemom, naglasio je šef države.

BANKA RUSIJE RADI ODGOVORNO

Centralna banka je nedavno snizila svoju referentnu kamatnu stopu na 16 procenata, a Putin je odmah bio upitan o tome.



Foto: Tanjug/AP/Pavel Bednyakov

Proizvodna preduzeća ne bi trebala biti oštećena novim poreskim sistemom

U jednom trenutku donošene su odluke u vezi sa beneficijama i podrškom malim preduzećima. Poslednjih godina počeli su procesi eksploatacije ovih oblika poslovanja za nekontrolisani uvoz sive i crne robe. Međutim, to ne znači da treba stvarati probleme za proizvodna preduzeća, napomenuo je predsednik.

Što se tiče dodatnih troškova računovodstva, velike finansijske institucije trenutno nude razne bankarske i računovodstvene usluge. Putin je naglasio da proizvodna preduzeća ne bi trebalo da budu oštećena novim poreskim sistemom; ovo pitanje će se pažljivo pratiti. Foto: Tanjug/AP/Pavel Bednyakov

Siva ekonomija ozbiljan problem, mora biti eliminisana

Predsednik je napomenuo da je cilj izmene PDV-a postizanje budžetske ravnoteže. Svakako postoji niz problema, a vlada mora da se pozabavi njima: kada se poresko opterećenje povećava, uvek raste iskušenje da se ono izbegne. Siva ekonomija mora biti eliminisana; to je ozbiljan problem, naglasio je šef države.

Telefonski razgovor sa vojnikom iz zone SVO

Putin je prepričao telefonski razgovor koji je vodio sa vojnikom stacioniranim u zoni SVO. Kada je pokušao da ga kontaktira, dobio je odgovor: „Zdravo, brate“. Ovo, naglasio je predsednik, mnogo vredi.

Svi narodi Rusije dele zajedničke tradicionalne vrednosti

Predsednik je napomenuo da država čini mnogo da podrži sve višeetničke narode Rusije, posebno u Jakutiji. Zemlja se ujedinila u uslovima Drugog svetskog rata, a na frontu religija i etnička pripadnost ne prave razliku. Najvažnije je, naglasio je Putin, da svi narodi koji naseljavaju Rusiju dele zajedničke tradicionalne vrednosti.

Izveštaj "Rezultati godine" najkorisniji u pogledu na ono što je ljudima zaista potrebno

Putin je naglasio da je izveštaj „Rezultati godine“ najkorisniji u tom pogledu. Informacije pružaju i specijalne službe, sastanci sa pripadnicima specijalnih snaga i radnim kolektivima, a direktna komunikacija sa ljudima pruža bolje razumevanje šta treba učiniti.

Ministarstvo objavilo konkurs za pristup snagama bespilotne avijacije

Zauzvrat, toliko ljudi želi da se pridruži snagama bespilotne avijacije da je Ministarstvo odbrane čak moralo da objavi konkurs, pojasnio je Putin.

Preko 400.000 ljudi se prijavilo za vojnu službu 2025.

U civilnom sektoru, oni se već koriste u pomorstvu, na moru i kopnu.

Što se tiče onih koji su se borili i žele da nastave da se bore, ruske oružane snage se i dalje popunjavaju po planu. Preko 400.000 ljudi se prijavilo za vojnu službu 2025. godine.

"Nastavljamo rad na unapređenju bespilotnih sistema"

Predsednik je takođe zahvalio građanima i preduzetnicima koji su prikupili 83 milijarde rubalja za razvoj bespilotnih sistema. U ovoj oblasti, napomenuo je, Rusija ima superiorniji broj dronova u zoni SVO. Rad na unapređenju bespilotnih sistema će se nastaviti.

Brigada "Veterani" zaslužuje pohvale, dobiće naziv "Gardija"

Putin je napomenuo da brigada „Veterani“ zaslužuje najveće pohvale za svoja dostignuća i da će dobiti naziv „Gardija“.

Što se tiče teških dronova, Ministarstvo odbrane radi na tome. Šef odeljenja je lično aktivno uključen u pitanja bespilotnih letelica, i zahvaljujući tome, između ostalog, situacija u ovoj oblasti se dramatično promenila.

Federalni putevi su gotovo na nivou standarda

Putin je napomenuo da su federalni autoputevi gotovo na nivou standarda. Što se tiče „severnog snabdevanja“, rekao je da je potrebno preispitati planove razvoja putne mreže. Obećao je da će ispitati ovo pitanje.

Ključne činjenice o ekonomiji:

Inflacija u Rusiji do kraja ove godine iznosiće 5,7-5,8 procenata.

Realni rast plata za godinu biće 4,5 odsto.

Stopa nezaposlenosti je na istorijski najnižem nivou od 2,2 procenta.

Javni dug Rusije je jedan od najnižih među razvijenim ekonomijama, trenutno iznosi 17,7 odsto BDP-a.

Rusija će moći u potpunosti da ispuni svoje društvene obaveze.

Pljačkanje tuđeg novca nije lako za EU

Donošenje odluka koje podrazumevaju pljačku tuđeg novca nije lako za EU, dodao je Putin. To nije samo udarac po njenom imidžu; to potkopava poverenje u evrozonu. Nakon ovoga, i druge zemlje će početi da se plaše za svoje devizne rezerve, primetio je predsednik.

Sada se EU ne sviđa specijalna operacija u Ukrajini, ali sutra joj se možda neće svideti, na primer, kršenje LGBT* prava, dodao je.





Putin: Vojnici SVO rame uz rame sa vojnicima Drugog svetskog rata

Ruski predsednik Vladimir Putin je predložio da se prisetimo učesnika Velikog otadžbinskog rata. Istakao je da su ljudi koji su se vratili sa fronta postigli izuzetne rezultate u mnogim oblastima, uprkos povredama i invaliditetima.

Kada je reč o našem vremenu, naglasio je Putin, borci Specijalne vojne operacije u tom pogledu nimalo ne zaostaju. Njihov potencijal je ogroman.

Putin je priznao da je u početku, naravno, bilo izvesnih sumnji u vezi sa daljom karijerom vojnika u civilnom životu, ali je istakao da država mora učiniti sve što je potrebno za one koji žele da nastave da se usavršavaju.

Putin: Realne zarade u Rusiji rastu uprkos inflaciji

Stopa nezaposlenosti prošle godine bila je na istorijski minimalnom nivou – 2,5 odsto. Ove godine ona je još niža i iznosi 2,2 odsto, istakao je šef ruske države Vladimir Putin.

Napomenuo je da rastu i međunarodne rezerve Centralne banke. Trenutno one iznose 741,5 milijardi dolara.

U Rusiji uspeva da očuva trend rasta realnih zarada: nakon uračunavanja inflacije, njihov rast će ove godine iznositi 4,5 odsto.

Foto: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

Putin o uspesima ruske vojske

Ruski lider Vladimir Putin je poručio da će Krasni Liman, naselje u Donjeckoj oblasti, biti oslobođen u veoma bliskoj budućnosti.

Dodao je da je više od polovine naselja pod kontrolom ruskih vojnika.

Kijevske vlasti su izgradile utvrđene rejone u Donbasu, u blizini Slavjanska i Konstantinovke. Putin je nedavno obavešten o zauzimanju Severska, što otvara put za napredovanje ka pomenutom utvrđenom rejonu.

"Nema sumnje da će momci osloboditi i Konstantinovku", ocenio je Putin.

Foto: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

Prve izjave u vezi sa Ukrajinom

* Rusija je spremna da okonča sukob ako se otklone korenski uzroci krize.

* Kijev u suštini odbija da mirno okonča sukob.

* Rusija je 2022. godine upozorila Ukrajinu da će biti primorana da prizna nepriznate republike i zatražila da se narodu dozvoli da živi u miru. Foto: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov



"Zauzimanje Krasnoarmejska bilo ključno"

- Zauzimanje Krasnoarmejska je bilo ključno. Odatle bi bile moguće dalje ofanzivne operacije. Na istoku je grad Dimitrov. To je ključno uporište za ukrajinske oružane snage i potpuno je okružen. Naše trupe su preuzele kontrolu nad polovinom grada. Neprijatelj nije dobio naređenje za povlačenje i pokušava da se probije iz grada u malim grupama - kazao je Putin.

Kako navodi ruski predsednik, grupa „Vostok“ brzo napreduje preko Zaporoške oblasti, oslobađajući jedno naselje za drugim.

- Ruske snage su ušle u Huljajpole, a polovina grada je takođe pod kontrolom. U Sumskom pravcu je zauzet Vovčansk, a u Harkovskoj oblasti je pod kontrolom stavljen Kupjansk, podsetio je predsednik - kaže Putin.

Ruske oružane snage takođe sprovode operacije zauzimanja Kupjanska-Uzlovaje. Tamo se nalazi oko 15 bataljona ukrajinskih oružanih snaga, oni su okruženi i nisu dobili naređenja za povlačenje, primetio je Putin.

Što se tiče Severska, prema izveštajima Ministarstva odbrane, grad je bezbedno pod kontrolom, neke brigade su već napredovale van samog grada, napomenuo je predsednik.

Foto: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

Pristiglo više od dva miliona pitanja

Pristiglo je više od dva miliona pitanja, a prisutno je oko 600 novinara.

Prikupljanje pitanja za ovaj događaj za koji uvek vlada ogromno interesovanje i građana i medija, počelo je 4. decembra u 15 časova po moskovskom vremenu i nastaviće se do završetka programa.

Ove godine, kao i 2024. godine, GigaChat će transkribovati pitanja za direktnu liniju.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je ranije da je Moskva zainteresovana da ceo svet čuje šta ruski predsednik govori.