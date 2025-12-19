TUŽNE VESTI! Preminuo bivši fudbaler Crvene zvezde
U 57. godini u Beogradu preminuo je Dejan Musović.
Uzrok iznenadne smrti još nije poznat. Musović je svojevremeno bio omladinski reprezentativac Jugoslavije i velika nada Crvene zvezde. Bio je nadomak prvog tima crveno-belih krajem osamdesetih, a ostvario se i u inostranstvu.
Rođen je 2. oktobra 1969. godine, a nakon što je bio veliki talenat u školi Crvene zvezde nastupao je za Spartak, Čukarički, Mladost iz Lučana, Jedinstva sa Uba. Nakon Jedinstva prešao je u Leotar iz Trebinja gde je ostavio dubok trag.
Bio je član ekipe koja je 2003. godine osvojila prvu ikada Premijer ligu Bosne i Hercegovine kada su se spojile lige Federacije i Republike Srpske. Stigao je u Trebinje 2001. godine, u ekipu koja se takmičila u Prvoj ligi RS. Između ostalog, članovi te selekcije bili su i Ninoslav Milenković, Branislav Krunić, Vladimir Stojković, Siniša Mulina, Gavrilo Čorlija...
Nakon igračke karijere bio je uspešan trener. Radio je u omladinskim selekcijama Rada i Crvene zvezde, a trenirao je i seniorsku ekipu Građevinara.
