ĐOKIĆ HITNO PISAO MACUTU: Sve može - blokade, štrajk, rušenje države, ali da se kontroliše trošenje para univerzitetima - samo to ne

В. Н.

18. 12. 2025. u 14:57

BLOKADERSKI rektor Vladan Đokić uputio je otvoreno pismo premijeru Srbije Đuru Macutu, povodom uvođenja visokoškolskih ustanova u Sistem za pripremu, izvršenje, računovodstvo i izveštavanje (SPIRI).

Foto Z. Jovanović

Prema njegovim rečima, potrebno je da se "hitno donese odluka o odlaganju uvođenja visokoškolskih ustanova u Sistem za pripremu, izvršenje, računovodstvo i izveštavanje (SPIRI), kako bi se sprečilo nastupanje teških posledica po poslovanje i funkcionisanje fakulteta".

Sada, "rektor" Đokić, u javnom obraćanju, koje se može tumačiti kao otvoreni politički pritisak, traži od premijera hitan sastanak i odlaganje uvođenja reda i kontrole trošenja para na univerzitetima!

Dakle, sve može: da ne rade, da štrajkuju, da ruše državu, sve sve može, ali pare da im se kontrolišu i da se uvede red, to ne može.

BONUS VIDEO: Slavlje blokader zbog toga što je Srbija izgubila 750 miliona evra

