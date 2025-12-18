ĐOKIĆ HITNO PISAO MACUTU: Sve može - blokade, štrajk, rušenje države, ali da se kontroliše trošenje para univerzitetima - samo to ne
BLOKADERSKI rektor Vladan Đokić uputio je otvoreno pismo premijeru Srbije Đuru Macutu, povodom uvođenja visokoškolskih ustanova u Sistem za pripremu, izvršenje, računovodstvo i izveštavanje (SPIRI).
Prema njegovim rečima, potrebno je da se "hitno donese odluka o odlaganju uvođenja visokoškolskih ustanova u Sistem za pripremu, izvršenje, računovodstvo i izveštavanje (SPIRI), kako bi se sprečilo nastupanje teških posledica po poslovanje i funkcionisanje fakulteta".
Sada, "rektor" Đokić, u javnom obraćanju, koje se može tumačiti kao otvoreni politički pritisak, traži od premijera hitan sastanak i odlaganje uvođenja reda i kontrole trošenja para na univerzitetima!
Dakle, sve može: da ne rade, da štrajkuju, da ruše državu, sve sve može, ali pare da im se kontrolišu i da se uvede red, to ne može.
(Alo)
BONUS VIDEO: Slavlje blokader zbog toga što je Srbija izgubila 750 miliona evra
