"GLAVNI GRAD OVIH GODINA PIŠE SVOJU MODERNU ISTORIJU" Potpisan Ugovor za projektovanje i izgradnju prve linije beogradskog metroa
DANAS su u Vladi Republike Srbije potpisani Ugovor za projektovanje i izgradnju saobraćajnog sistema za Liniju 1 fazu 1 beogradskog metroa, kao i Finansijski protokol između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o saradnji u oblasti finansiranja faze 1 projekta beogradskog metroa.
Ugovor za projektovanje i izgradnju saobraćajnog sistema za Liniju 1 fazu 1 beogradskog metroa su potpisali ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević, direktor kompanije Alstom za Evropu Endru Dileone, direktor JKP “Beogradski metro i voz” Andreja Mladenović i sekretar Sekretarijata za javni prevoz Slaven Andrić, dok su Finansijski protokol potpisali prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali i ambasadorka Francuske u Srbiji Florans Ferari.
Protokol predviđa finansijsku podršku u vidu zajma francuskog Trezora u iznosu od 150 miliona evra za realizaciju projekta beogradskog metroa, jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata u Republici Srbiji, rekao je ministar finansija Siniša Mali.
- Ova dva ugovora predstavljaju važan korak u realizaciji prve linije beogradskog metroa čiji je cilj da se unapredi javni prevoz i koji predstavlja ekološki prihvatljiv način prevoza. Glavni grad ovih godina piše svoju modernu istoriju i doživljava najintenzivniji period infrastrukturnog razvoja. Srbija će imati modernu prestonicu sa svim što je višemilionskom gradu neophodno, a Beograd će dobiti svoj dugo očekivani metro, nakon nekoliko decenija čekanja i praznih obećanja - rekao je Mali.
On je istakao da prioritetni, strateški projekti dugo traju, ali da se sa izgradnjom metroa konačno ulazi u fazu kada će moći da se vide i prvi rezultati dugogodišnjih priprema.
- Srbija više nije ista, kapitalne investicije će i narednih godina biti naš snažni motor daljeg razvoja. Još puno je posla pred nama, ali završićemo sve započete projekte - zaključio je prvi potpredsednik Vlade.
Ministarka Aleksandra Sofronijević je istakla da je saradnja sa francuskim partnerima na projektu izgradnje prve linije beogradskog metroa jedan od najznačajnijih primera uspešne međudržavne saradnje.
- Ovo je jasan pokazatelj da Srbija ima kapacitet da realizuje složene i strateške infrastrukturne projekte. Izgradnja metroa nije samo ulaganje u saobraćajnu infrastrukturu, već investicija u održivi razvoj, unapređenje kvaliteta života građana i budućnost Beograda kao moderne evropske prestonice. Ovaj projekat potvrđuje da Srbija planski i odgovorno ulaže u infrastrukturu koja će služiti generacijama koje dolaze - poručila je ministarka Sofronijević.
Ambasadorka Francuske u Srbiji Florans Ferari rekla je da je raduje današnje potpisivanje komercijalnog ugovora sa Alstomom za kompozicije vozova prve linije beogradskog metroa i finansijskog protokola koji će omogućiti njegovo finansiranje.
- Ovo potpisivanje predstavlja novu, odlučujuću i konkretnu etapu ovog projekta koji je važan kako za naše bilateralne odnose, tako i za angažovanje Francuske u podršci strateškim projektima koji su od koristi građanima Srbije. Dolazak metroa u Beograd poboljšaće kvalitet života Beograđana smanjenjem saobraćajne gužve i emisije ugljenika, čime će se takođe poboljšati i kvalitet vazduha u gradu - rekla je Ferari.
Komercijalni ugovor sa kompanijom Alstom obuhvata izradu projektne i tehničke dokumentacije, nabavku, prevoz i izvođenje radova na ugradnji opreme i materijala, ispitivanje i puštanje u rad saobraćajnog Sistema prve faze Linije 1 beogradskog metroa.
U okviru ovog ugovora predviđena je nabavka ukupno 32 garniture metro vozova, što predstavlja ukupnu potrebu za celu Liniju 1, kao i realizacija pratećih sistema neophodnih za bezbedno i pouzdano funkcionisanje metro saobraćaja.
Kada u potpunosti bude završena, prva linija metroa će povezivati Železnik i Mirijevo, druga linija predviđena je na potezu Bežanija – Mirijevo, dok će linija tri povezivati Banjicu i Bežaniju.
Uvođenjem metroa u sistem javnog transporta planirana je reorganizacija postojećih linija javnog gradskog saobraćaja, a trase metroa su usklađivane sa razvojem „BG voza“. Tako će se smanjivati broj autobusa i automobila na ulicama jer će integrisanim šinskim sistemom koji čine metro, tramvaj i BG voz biti rešeni saobraćajni izazovi u Beogradu.
Izgradnjom prve linije metroa Beograd dobija moderan, efikasan i održiv sistem javnog prevoza, koji će značajno unaprediti svakodnevni život građana i dugoročno doprineti razvoju grada.
