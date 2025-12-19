TO JE PITANJE ZA NJEGA: Ocokoljić govorio o ponašanju DŽabarija Parkera i podigao buru

TEŽAK poraz, možda i najteži u sezoni doživeo je Partizan, poražen je beogradski evroligaš čak 109:68 od Žalgirisa, a nakon meča Mirko Ocokoljić govorio je otvoreno na pres konferenciji.

FOTO: N. Skenderija

Na početku je govorio o rivalu i utakmici.

- Prvo čestitam Žalgirisu na performansu, treneru, odradio je dobar posao. U isto vreme nisam očekivao ovakav meč, očekivao sam reakciju posle Virtusa, nije se dogodila reakcija, zbog čega? Analiziraćemo, videćemo šta ćemo dalje raditi, bio je ovo loš performans, sigurno. Šta više reći.

Istakao je da svi u klubu treba da sednu i razgovaraju.

- Da budem iskren mislim da moramo da sednemo zajedno i pričamo, ne samo igrači i treneri, nego i ljudi u klubu, da vidimo šta je sledeći korak, i onda da pokušamo... Ne znam pravu reč, ovaj način igre je neprihvatljiv, moramo da nađemo način da ih poguramo. Igrali smo pre 10-15 dana neke mečeve, moramo da nađemo način da to vratimo.

O svom statusu na klupi, poručio je da će se o tome više znati naredne nedelje, a potom je govorio o Džabariju Parkeru i odnosu sa njim.

- Ovo je normalno u odnosu igrač, trener, košarkaške stvari.

Istakao je da očekuje više od Amerikanca.

- Mogu da kažem da očekujemo više od njega, to je sve što mogu da kažem.

Dotakao se i njegovog ponašanja tokom meča.

- Mislim da je to pitanje za njega, ne znam, on je košarkaš kao i svi ostali. Uvek očekujemo od momaka da daju najbolje, večeras niej samo o njemu, već i ostalima, ceo tim. Sebe uključujem, imam odgovornost, morao sam verovatno bolje da pripremim tim. Svi imamo odgovornost.

