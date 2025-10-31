KAKO DA OSTVARITE POPUST NA STRUJU: Računi manji i do 6 odsto

POPUST od šest odsto na račun za električnu energiju od sada mogu da koriste svi koji od 1. do 6. u mesecu sami prijave stanje brojila Elektrodistribuciji Srbije i do 20. u mesecu plate račun.

Korisnici mogu brzo i jednostavno da prijave stanje u mobilnoj aplikaciji ED Srbije, na sajtu www.elektrodistribucija.rs, putem mejla, direktno na šalterima, kao i besplatnim pozivom Kontakt centra EDS na broj 0800 360 300.

Pošto su prvi dani očitavanja brojila ovog vikenda, operateri kontakt centra za distributivna područja Novog Sada, Kraljeva, Niša i Kragujevca radiće produženo 1. i 2. novembra, od 8.00 do 16.00 časova, dok je radno vreme za Beograd 24 časa svakog dana.

Pola miliona korisnika već samostalno očitava brojila, a najviše je onih koji stanje dostavljaju putem aplikacije ED Srbije koja je dostupna i za Android, iPhone i Huawei mobilne telefone.

Na predlog korisnika, aplikacija je od novembra unapređena tako da je moguće dati naziv mernom mestu da bi se olakšala prijava za više brojila sa jednog uređaja. Da bi se koristila nova opcija neophodno je ažurirati aplikaciju, a detaljno uputstvo kako poslati stanje, dodati novo merno mesto, dati naziv i očitati brojilo dostupno je u aplikaciji i na sajtu Elektrodistribucije Srbije.

Savet za samočitače je da pre slanja prijave provere da li su dobro upisali svih 12 cifara šifre mernog mesta, koja se može pronaći u gornjem levom uglu računa za električnu energiju. Ukoliko taj podatak nije tačan, prijavu nije moguće prihvatiti.

Više od 650.000 pametnih brojila Elektrodistribucija Srbije očitava daljinskim sistemom i ti korisnici ne prijavljuju stanje samostalno.

